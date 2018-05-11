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Vali Pehlivandan Samsun valisine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katılmak üzere Samsun’a giden Vali Ali Hamza Pehlivan, Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivandan Samsun valisine ziyaret
11 Mayıs 2018 Cuma 11:44

Vali Ali Hamza Pehlivan, toplantı sonrası gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi Samsun Valisi Osman Kaymak ve toplantıya katılmak üzere çevre illerden gelen Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Amasya Valisi Osman Varol ve Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ile çeşitli konularda sohbet ve bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan, Vali Kaymak’a misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini iletti ve memleketi Bayburt’a davet etti. Vali Kaymak da nazik ziyaretinden dolayı Vali Pehlivan’a teşekkür ederek, Bayburt’a ve Bayburtlu hemşerilerine selamlarını iletti.

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