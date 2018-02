Vali Pehlivan’dan Recep Ali Yaya’ya Teşekkür

Vali Ali Hamza Pehlivan, “Paşa” ve “Efe” isimli iki yetişkin danasını Afrin’de operasyonlarını sürdüren Mehmetçik için bağışlayan Bayburtlu çiftçi Recep Ali Yaya ile bir araya gelerek plaket takdim etti.

Vali Pehlivan, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut eşliğinde kendisini ziyarete gelen besici Yaya’yı sergilediği bu anlamlı davranışı için kutladı ve teşekkür etti.

Recep Ali Yaya’ya plaket takdim eden Vali Pehlivan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Birlik ve beraberliği pekiştiren bu gibi yardımlaşma hasletleri, Türk milletini, aziz milletimizi manevi olarak ayakta tutan, cesaretine cesaret katan en önemli unsurlardan birisidir. Yurdumuzun her tarafında bu duyarlı tavırların her zaman var olduğunu ve giderek arttığını görüyoruz. Herkes bu bağlamda 'Acaba bana ne düşer?' sorusunu sorup imkanları ölçüsünde, maddi imkanları varsa maddi destek, yoksa da hayır dualarını göndermek suretiyle sınır bölgelerinde canla başla mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saygıdeğer, kahraman mensuplarını destekliyor. Bayburtlu besici kardeşimiz Recep Ali Yaya’da Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için iki yetişkin danasını bağışlayarak katkı sundu. Bu güzel, anlamlı ve örnek davranışı dolayısıyla kendisini bir kez daha kutluyorum, teşekkür ediyorum. İşte bu birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu var oldukça ülkemizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur ve hiç bir şer güç bize diz çöktüremeyecektir. Milletimiz tarih boyunca inançlı ve kararlı bir mücadele ruhuyla şanlı zaferler kazanmıştır. Bugün de terör unsurlarına karşı cansiperane mücadele veren kahraman Mehmetçiğimiz aynı ruhla operasyonlarını sürdürmektedir. Milletimiz dualarıyla her zaman askerimizin, polisimizin bütün güvenlik güçlerimizin arkasındadır. Allah onlara kolaylık, güç ve kuvvet versin, muvaffakiyetler nasip etsin.”