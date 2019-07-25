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VALİ PEHLİVAN’DAN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE VEDA ZİYARETİ

Valiler kararnamesi ile Şırnak’a ataması yapılan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye veda ziyaretinde bulundu.

VALİ PEHLİVAN’DAN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE VEDA ZİYARETİ
25 Temmuz 2019 Perşembe 13:34

Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci’ye teşekkür eden Vali Ali Hamza Pehlivan, görev süresi boyunca Bayburt’ta güzel dostluklar kurduğunu ve bu dostluk bağlarının bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, Bayburt’un kendisinde güzel anılar bıraktığını belirtti. Belediye Başkanı Pekmezci’ye görevinde başarı temennisinde bulunan Vali Pehlivan, ziyaret sırasında Bayburt Belediyesi Şeref Defterini de imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Vali Pehlivan’ın hizmet süresi boyunca şehre önemli katkılarda bulunduğunu ve Bayburt’un gelişmesi ve tanıtımı adına başarılı çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Sayın Valimize bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra nazik ziyaretleri için de teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

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