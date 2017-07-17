Vali Pehlivan’dan Başkan Memiş’e Ziyaret

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Belediye Başkanı Mete Memiş’e iadei ziyarette bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Vali Pehlivan ile birlikte güzel çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade ederek yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu. Bayburt gibi bir huzur şehrinde görev yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Mete Memiş’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
İlgili Galeriler