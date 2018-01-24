Vali Pehlivan, yatırımları değerlendirdi

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti (BGC)’de düzenlenen toplantıda basın mensupları ile buluşan Vali Pehlivan, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirerek Bayburt için hayati öneme sahip projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız'a yeni mekânın hayırlı olması temennisinde bulunan Pehlivan, Bayburt yatırımları hakkında yaptığı açıklamada, havaalanının en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini, Kop Tüneli'nin yüzde 50'inin tamamlandığını, özel idare, devlet su işleri ve karayolları yatırımları, eğitim, Vali Pehlivan 2017 yılının Bayburt için kamu yatırımları açısından önemli bir yıl olduğunu, yatırımların bir kısmının tamamlandığını diğer bir kısmının ise çalışmalarına devam edildiğini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl içerisinde 250’ye yakın proje gerçekleştirdiklerini bildiren Vali Pehlivan, “Özel İdaremiz vasıtasıyla 2017 yılında temelde yol, alt yapı, içme suyu, kanalizasyon gibi ön plana çıkan 250’ye yakın çalışma gerçekleştirmişiz. Bu projelerimizin 130’u içme suyu deposu. Bu depoların yarıdan fazlası tamamen yeniden yapıldı. Diğer yarısı da tamamen elden geçirilerek onarılan depolar.

Bununla birlikte içme suyu konusunda Sayın Maliye Bakanımız Bayburt’un hiçbir köyünde içme suyu ile ilgili bir problem yaşanmaması ve bu sorunların tamamen çözülmesi noktasında bir hedef belirtmişti. Şu anda çok şükür 170 köyün tamamında dijital klorlama makinelerinin depolara monte edilmesine kadar teknolojik imkanlardan faydalanarak su sorunu çözüme kavuşturuldu. Bu çalışmalar kapsamında 100 kilometrelik şebeke hattı yenilemesi ve 226 deponun temizlik çalışmalarının yapımı gerçekleştirildi. Bu konuda önemli bir mesafe almış olduk. Tali yollarla birlikte toplam yol ağımız bin 300 kilometreyi buluyor. Geçtiğimiz dönemlerde ve 2017 yılında yapılan yatırımlarla 240 kilometre yol ağımızda bakım onarım çalışması yaptık. 28 köyümüzün içini çamurdan kurtarmak adına asfaltla kapladık. Bu uzunluk olarak 70 kilometre asfalt yola denk geliyor. Tamamen çağın gerekliliklerine uygun olarak satıh kaplama değil Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kullanılarak bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 16 kilometre satıh kaplama yol yaptık. 20 köyümüzde istinat duvarı çalışmaları ve menfez çalışmaları yaptık. 40 Köyümüzün stabilize yolunun bakım onarımını gerçekleştirdik. Bazı köylerimizde sondaj ihtiyacımız vardı. 5 ayrı köyümüzde 6 ayrı noktada sondaj çalışması yaptık.

Tüm bu çalışmalarla ilgili olarak harcadığımız ödeneğimiz 38 milyon TL. Kaptaj konusunda var olan ihtiyaçları büyük ölçüde giderdik. Geldiğimiz noktada köylerimizin yüzde 95’inin yolunun asfaltla kaplanmış olduğunu görüyoruz. Yüzde beşe tekabül eden köylerimizin kışın merkeze yerleşmeleri söz konusu. Bu köylerimizin yollarını da stabilize olarak güçlendirdik. KÖYDES projesi kapsamında bütün köy yollarımızda asfalt çalışması yapıldığı gibi köylerimizin yüzde yüzünün yolu asfalt diyebiliriz. İnşallah onlarında yollarını asfaltla buluşturacağız. Bu çalışmalarımız kapsamında da KÖYDES’ten 7 milyon 900 bin TL tutarında yatırımı vatandaşlarımızla buluşturmuşuz.” şeklinde konuştu. 2018 yılı içerisinde kalan diğer köylerin köy içi asfalt düzenlemelerini gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Vali Pehlivan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: “Göreve başladığım ilk aylarda ‘Temiz Çevrem Duyarlı İnsanım’ şeklinde bir proje başlatmıştık.

Burada ki maksat köylerimizde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında aldığımız personeli aktif bir şekilde çalıştırmak suretiyle temizlik yapmak. Ortak kullanım alanlarını, okul bahçelerini, cami önlerini, yolları ve su kanallarını temizlemeyi hedefledik. 170 köyümüzün tamamında temizlik çalışması yapıldı.

Bu vatandaşımızın memnuniyetini gördüğümüz bir konu oldu. İnşallah bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diğer yandan aynı projemiz kapsamında metruk binalar, can güvenliğini tehdit eden eski fakat hiçbir özelliği bulunmayan yıkıntıya dönmüş binaların da yıkımını gerçekleştirerek temizleyeceğiz.”

"DSİ yatırımları"

“Devlet Su İşleri yatırımları ilimiz açısından çok önemli. Bunlar içerisinde baraj, gölet projeleri var. 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla toplu açılışı gerçekleştirilen yatırımlar mevcut. Bu açılış töreninde ilimizde 11 DSİ yatırımı faaliyete girdi. 2017 yılı içerisinde tamamlanan bu projelerin bedeli de 67 milyon TL. Geçtiğimiz hafta İl Planlama ve Koordinasyon Toplantımızda gündeme gelen DSİ Bölge Müdürlüğü bünyesinde ilimizle ilgili 66 proje çalışmalarına devam ediliyor. Bu projelerin önemli bir bölümünün 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bu projelerin de toplam tutarı 750 milyon TL. Bu projelere Demirözü Barajı Sulama Kanalları, Çoruh Nehri Geçiş Projesi de dahil.

” Yakub Abdal Tabiat Parkı “

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarımızın yatırımları kapsamında Yakub Abdal Tabiat Parkı çalışmaları söz konusu. Projesi ve gelişim planı tamamlandı. 2018 yılı içerisinde çalışmalara başlanacak. Burada da güzel bir yatırımımız söz konusu olacak.” "Kop Şehitliği Milli Parkı için 2 milyon TL" “Kop Dağı’nı biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Milli Park olarak ilan edilmişti. Sadece ilimiz açısından değil ülkemiz açısından da çok önemli bir tarihi mekan. Bu alanla ilgili Uzun Dönem Gelişim Planı tamamlanmak üzere.

2017 yılı içerisinde yoğun çalışmalar söz konusu oldu. Projenin temel görüntüsü ortaya çıktı. 2018 yılı içerisinde 2 milyon TL’lik bir yatırımla çalışmalar başlayacak. Önce şehitlik ve çevresinde olmak üzere daha sonrasında ise mevzilere doğru çalışmalar gerçekleştirilecek.” "Kop Tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı"

“Karayolları yatırımları ilimiz açısından hayati öneme sahip.

2017 yılında toplam 13 ulaşım projesinin çalışmaları gerçekleştirildi. Gümüşhane-Erzurum hattında devam eden 85 kilometrelik geçiş projesinin 10 kilometresi duble yol şeklinde olan şehir geçişi kısmı tamamlandı. Çeşitli düzenlemeler tabi ki yapılacak. Fakat çalışmanın kalan kısmı devam ediyor. Proje içerisinde yer alan Vauk Tüneli’nin de ihalesi yapılarak yer teslimi gerçekleştirildi. Projenin diğer ucunda bulunan Kop Tüneli’nde çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığını teknik olarak ifade ediyorlar. Bu aks inşallah 2018 yılı içerisinde biraz daha toparlanacak ve Gümüşhane’den Erzurum’a ulaşım çok daha konforlu bir hale gelecek. Tabi bu bağlamda bizim sahille bağlantımızı sağlayan

Salmankaş ve Araklı projelerinden de bahsetmek gerekiyor.

Orada da geçtiğimiz yıl tüneller faaliyete geçmişti. Tünellerin daha aktif kullanılması için Aydıntepe çıkışında viyadüklerin yapılması konusu çok önemliydi. Viyadük ayaklarının büyük bölümü yerleştirildi. Temmuz ayında inşallah bu çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Arpalı geçişinde kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak 2017'de BSK serildi seneye de sıcak karışım asfaltı serilecek. Bizi sahile bağlayacak diğer bir hat Soğanlı mevki olarak tabir edilen hat. Orada da proje ihalesi yapılmış durumda. Şu anda arazi etüt çalışmaları yapılıyor. İlimiz için bir turizm aksı olacak. Projesi bu yıl içerisinde tamamlanırsa ihalesi 2019 yılı içerisinde gündeme gelecektir diye tahmin ediyoruz. Bunların yanı sıra Çaykara Devlet Yolu, Aydıntepe Şehir Geçişi gibi projeler var. Karayolları yatırımlarını toplam olarak ifade etmek gerekirse 990 milyon TL’lik bir yatırım söz konusu. İnanıyoruz ki 2018 yılı içerisinde bunların önemli bir kısmı tamamlanma aşamasına gelecektir.” "Havaalanının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor" “Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi teşriflerinde deklare ettiği Salyazı’ya yapılacak Bayburt-Gümüşhane Havaalanı Projesi’nin ihalesi 16 Ocak’ta gerçekleştirildi. Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bu konuda irtibat halindeyiz. Projesin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bir daha gelişinde bu havalimanına inmek istediği yönünde bir ifadesi oldu. Hem projesi hem de yapım ihalesi gerçekleştirildi.”

"51 milyon TL'lik eğitim yatırımı"

“Eğitim yatırımları kapsamında çok önemli çalışmalar yapıldı. Toplam bedeli 51 milyon TL olan 13 proje hayata geçirildi. Bunların içerisinde Mesleki ve Teknik Eğitim kampüsü içerisindeki okullarımız var. Aynı şekilde öğrenci yurtlarımız, pansiyonlarımız, spor salonlarımız ve atölyelerimiz var. 24 derslikli iki lisemiz mevcut. Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)’ı 2017 yılı içerisinde tamamladık. İki ortaokul ve 3 okula ek derslikler yapmışız.” 200 yataklı hastane ve ilçe hastaneleri “Sağlık alanında 200 yataklı devlet hastanemiz hem fiziki şartları itibariyle hem teknolojik imkanlar itibariyle tam teşekküllü bir hastane olacak. Maliyeti yaklaşık olarak 80 milyon TL civarında olacak. Kışla mevkiinde tahsis edilen alanda yapım çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içerisinde inşallah tamamlandığında ilimiz sağlık hizmetleri alanında çok önemli bir yatırım kazanmış olacak. Bununla birlikte çok kısa bir süre içerisinde Sağlık İl Müdürlüğü binamız tamamlandı. Taşınma süreci devam ediyor.

Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlıklı Hayat Merkezi, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, 112 Komuta Kontrol Merkezi, 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 20 milyon TL tutarındaki bu projelerde 2017 yılı içerisinde bitirilldi.

İlçelerimizde entegre devlet hastaneleri yapımı söz konusu. Bunlarla ilgili yer sorunları çözüldü. Ocak ayı başı itibariyle hem Aydıntepe hem Demirözü İlçelerimizdeki bu entegre hastanelerimizin yer sorunları çözüldü. Şubat ayı içerisinde bu iki projemizin ihalesini inşallah gerçekleştireceğiz ve ilçelerimizde de entegre hastanelerimiz kurulacak.” Tarım Yerleşkesi “Bayburt tarım ve hayvancılık bölgesi.

Belediyemiz tarafından yürütülen Tarım Yerleşkesi 40 milyon TL’lik bir yatırım. 2017 yılı içerisinde bu çalışmalarda da önemli mesafeler alındı. 2018 yılı içerisinde kendini göstermeye başlayacak. Hayvancılıkla ilgili depolar, ahırlar ve benzeri tesisler bu tesisimiz içerisinde bulunacak.” "Kop Dağı Kayak Merkezi'nin eksikleri giderildi" “Kop Dağı Kayak Merkezi o zamanın şartlarında gerçekten önemli bir yatırım. Bu yıl oranın tamamen elden geçirilmesi ve tamiratı gündemdeydi. Bunun öncesinde pistin hazırlanması için kar ezme aracı gerekliydi. Sayın Maliye Bakanımız sağ olsun geçtiğimiz yıl bu ihtiyacı giderdi. Merkez açısından son derece önemli bir ekipmandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızdan sağladığımız kaynaklarla kayak merkezimizde 2017 yılında çeşitli tamiratlar gerçekleştirdik. Bundan sonraki amacımız bin 500 metre uzunluğundaki pisti 2 bin 500 metreye çıkarmak.

Şu anda da bu bölgenin imar ve master planı çıkartılıyor. Arazilerin kamulaştırılması veya takası ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bir kaç yıl içerisinde bu bölge kayak sporu için önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Genç Osman Stadyumu’nun 3 bin kişilik ikinci tribününün ihalesi yapıldı ve çalışmalar devam ediyor. Bu projenin bedeli de 8 milyon 200 bin TL. Tribün inşaatıyla birlikte sahanın etrafını tartan zemin yapacağız. Hem atletizm maksatlı kullanılabilecek hem de diğer spor müsabakalarında kullanılabilecek.

” "Doğal Taş Fabrikası'nda 31 kişi çalışıyor"

“İlimizde sanayinin gelişmesini, istihdamın artmasını ve yatırımların çoğalmasını arzuluyoruz. Bu bağlamda Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin 10 milyon TL’lik yatırımla içme suyu, kanalizasyonu, doğal gazı ve yolları yüzde 95 oranında tamamlandı. Altyapısından tutun su depolarına kadar… Gelinen aşamada test edilip teslim alınması söz konusu. 50 bin metre karelik parke döşeme işinin 40 bin metre karesi tamamlandı. Kaldırımlar ve kalan 10 bin metre karelik kısmın çalışmaları devam ediyor. OSB’de 7 fabrikamız bulunuyor ve bunlardan biri AB projesi ile kurulan Bayburt Doğal Taş Fabrikası. Fabrikamızda 31 kişi çalışıyor. OSB’de bulunan fabrikalarda toplam istihdam sayısı ise 91. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ‘İstihdam Şurası’nda önemli açıklamaları oldu. Özellikle 6. bölge teşviklerinden yararlanacak olan yatırımcıların gelmesiyle istihdama önemli katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Şunu diyebiliyoruz; bir yatırımcımız OSB’de yer istiyorum derse yerimiz ve alt yapımız hazır. Bu da ilimize ileriye yönelik hareket kazandıracak bir yatırım.” Polis Eğitim Merkezi'ne yurt “Polis Mesleki Eğitim Merkezi’nde devam eden 500 kişilik öğrenci yurdu inşaatı bahar döneminde bitecek. Ayrıca o bölgeye belki Türkiye’nin hiçbir bölgesinde olmayan parkurlar, spor ve eğitim alanları yapılacak. İleride Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi olması planlanması dolayısıyla bu yurdumuz bin kişiyi barındırabilecek kapasitede inşa ediliyor. Özel İdaremizden oraya 30 dönümlük bir yer tahsisi gerçekleştirdik.

Ön projesi hazırlandı fakat özel imalat gerektirdiği için mimari ve statik projelerin tamamlanması bekleniyor. Bu çalışmalar tamamlandığında da örnek bir eğitim merkezi olacak.” Kurum binaları “Kamu kurumlarımızın binalarından 2017 yılı içerisinde tamamladıklarımız oldu. Tarihi Valilik binasının 2017 yılı içerisinde restorasyonunu tamamlayarak ilimize yeniden kazandırdık. İlimizdeki önemli taş yapılardan birisiydi. Yeni hükümet konağının projesi tamamlandı ve teslim aldık. 20’den fazla kurumu içerisinde barındıracak şekilde görselliği ve içeriğiyle kullanışlı bir hükümet konağı kazanmış olacağız. 2018 yılında bu binamızın da inşaatı başlayacak. 5 milyon ihale bedelli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası tamamlandı. Sağlık il Müdürlüğümüz ile ilgili projeler yine aynı şekilde tamamlandı. İl Göç İdaresi bünyesinde 200 kişilik Geri Gönderme Merkezi’nin ihalesi yapılmıştı. İlerleyen günlerde projesi teslim alınarak 2018 yılı içerisinde inşallah temeli atılacak. Bütün acil durumlarla ilgili çağrıların tek çatı altında toplanması söz konusu. Bununla ilgili 112 Çağrı Merkezi gündemde. Tüm Türkiye’de şu an çağrı merkezleri kuruluyor. İlimizde de 2017 yılı içerisinde bu merkezimizin arazi problemleri çözüldü. Projesi teslim alında ve şimdi ihale aşamasında. Bu merkezimiz içerisinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni de (GAMER) barındıracak. Bayburt Kalesi restorasyonu ve Kültür Han Projesi “Abdulvehhab Gazi Hz. Türbesi çalışmaları tamamlandı.

Bayburt Kalesi’nde kazı çalışmaları başladı. Proje kapsamında restorasyon çalışmaları da var.

Şu anda ön etütleri yapılıyor; kalenin hemen eteğinde bir müze çalışması söz konusu. Bununla ilgili kurulda ön görüşmeler yapıldı. 2018 yılı içerisinde bu proje de büyük ölçüde şekillenecek. Sayın Maliye Bakanımızın üzerinde durduğu ve Ankara’da gerekli desteği sağladığı ‘Kültür Han Projesi’ geçtiğimiz yılın önemli projelerinden birisiydi. Kaleardı Şehir Parkı yanında tahsisli arazi üzerinde son derece güzel, Anadolu’nun tarihsel mimari dokusuna uygun bir yapıda projesi tamamlandı. Özel İdare olarak teslimini aldık. Kalkınma Bakanlığı’nın onaylaması gerekiyordu. Bu onaylar alındı. İhale için gerekli ödenekler temin edildi. İhalesini 2017 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdik. Şu anda ilgili firmalar araştırmalara devam ediyor. İnşaat sezonuyla birlikte ‘Kültür Han Projesi’nin kazması vurulacak. İçerisinde çok amaçlı sergi, konferans salonların olduğu örnek bir proje hayata geçmiş olacak.

Kavalılar Konağı’nın etnografya müzesi olarak restorasyonu söz konusu.

2018 yılı içerisinde burası da tamamlanacak.” "Eğitimdeki yakaladığımız standartımız Türkiye ortalamasının üstünde" “İl kuruluşlarımız tarafından yapılan tüm bu yatırımlarımızın maliyeti de 260 milyon TL. Yatırımcı bölge kuruluşlarımız ve il kuruluşlarımızın toplamda 2 milyar 200 milyon TL’lik bir yatırımı söz konusu. Bu yatırımların meyvelerini topladıkça memnun oluyoruz. Bayburt ilimiz adına bütün bu projelerin hayata geçmesinde elbette devletimiz ve hükümetimizin destekleri çok önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve onların şahsında hükümetimizin bütün bakanlarına şükranlarımızı sunuyorum. Bütün bu destekler bizi motive ediyor. Yatırımı olmayan kurumumuz neredeyse yok.

Eğitimden bahsedecek olursak 146 okulumuz var. Bu sene biten 13 yatırımımız var. Şu anda yakaladığımız standart Türkiye standardının üzerinde. Tekli eğitim sistemimiz var. Derslik başına öğrenci sayımız Türkiye ortalamasının üstünde. Derslik başına 15 öğrenci düşüyor. Öğrenci başına öğretmen sayısında yine ortalamanın üstündeyiz. Dolayısıyla gerek altyapı hizmetleri gerekse eğitimden, sosyal hizmetlere kadar bütün alanlarda çalışmalarımız sürüyor.” Yerelde yürütülen projeler “Yerelde vatandaşlarımızın katılımını sağlamaya çalıştığımız projelerde yürüttük. Turizm firmalarıyla bire bir görüşmelerimiz var. İlimize gelen ziyaretçi sayısını artırmak istiyoruz. Bu sene istiyoruz ki Araklı’dan gelen turistler en az bir gün ilimizde konaklasın ve turuna buradan devam etsin. Bunu yaparken hizmet sektöründeki esnafımız dükkanının tabelasından çerçevesine kadar bir standart yakalasın istiyoruz. Bunun için ‘Örnek Esnaf Mutlu Müşteri’ projesini hayata geçirdik. Proje gelen müşterilere bu işi ciddiye aldığımızı gösterecek. Şehrimizin tanıtımı ve güzel izlenimler bırakmasında da katkı sağlayacak.

Bunu yaparken ciddi olarak üzerinde düşündük ve kriterler hazırladık. Esnafımıza mektup gönderdik. Kriterleri sağlayan esnafımıza sertifikalar vereceğiz. Zamanla bunu diğer sektörlere de yansıtacağız. Yapılan yatırımlar şehrimizin çehresini değiştirirken bizim de anlayışımızı bu şekilde dönüştürmemiz lazım.

2018 yılında sertifikalarını vermek suretiyle bu çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı gıda güvenliği konusunda bilinçlendirmek üzere ‘Organik Üret Sağlıklı Tüket’ projesi kapsamında 6 bin öğrencimize eğitim verdik. ‘Evimdesin Öğretmenim’ projesiyle öğrencilerimizi evlerinde ziyaret edip okul aile, öğretmen veli işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında 1500’e yakın ev ziyareti gerçekleştirildi. Benzer bir projemizi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müz bünyesinde yapıyoruz. Şimdiye kadar 300 aile ziyareti gerçekleştirildi. Burada da Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sağlık il Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur İl Müdürlüğü yetkilileri ekip olarak ev ziyareti gerçekleştiriyorlar. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere ilgililerin bilgileri alınarak kurumlara iletiliyor. Bire bir iletişim sağlayarak sorunları yerinde tespit etmeye çalışıyoruz.

Eğitim alanında hayata geçirdiğimiz Oku- Keşfet-Uygula projesi kapsamında 50 alt başlıkta spordan, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar somut uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Örneğin okuma alışkanlığı ile ilgili ‘Yol Arkadaşınız Kitap Olsun’ projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında bende bizzat giderek otogarda vatandaşlarımıza kitap dağıttım. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde

‘Okuma Halkaları Projesi’ni hayata geçirdik.

Diğer bir projemiz ‘Kötü Alışkanlıklara Ret, Sporla Sağlıklı Yaşama Evet’. Gençlerimiz ve çocuklarımıza spor yaptırmakta ki en önemli gayemiz sağlıklı yaşamın yanı sıra kötü alışkanlıklardan uzak durmaları. 2017 yılının son aylarında ‘İki Fidanı Birlikte Büyütelim’ şeklinde Sağlık İl Müdürlüğümüz bünyesinde doğan her bir bebek için bir fidan dikimi kampanyası başlattık.”