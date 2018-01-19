Vali Pehlivan Vatandaşları dinledi..

Köy ve Mahallelerde düzenlenen istişare toplantılarıyla vatandaşların sorunlarını tespit edip taleplerini dinlemek, ilimizde hayata geçirilen yatırımlar ve kurumsal faaliyetler hakkında bilgiler vermek, bilgi alışverişi ve istişarelerde bulunmak, Bayburt'un tarih ve kültüründe önemli yer tutan köy ve mahalle odası kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Bayburt Valiliği öncülüğünde başlatılan “Mahalle Odaları Buluşması" Esentepe Mahallesi Damat Ali Efendi Camii Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi.

Programa katılmak üzere Esentepe Mahallesi’ne gelen Vali Pehlivan, halk oyunları ekiplerinin folklor gösterileriyle karşılandı. Kendisini karşılayan mahalle sakinleri ve kurum amirleri ile mahalle odasına geçen Vali Pehlivan mahalle sakinleriyle hasbihal etti, görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada bir ve beraber olmanın inanç ve kültürümüzün önemli ögelerinden olduğunu ve ilimizde bu anlayışın mahalle ile köy odaları sayesinde daha da pekiştiğini kaydetti. Türk Milleti’nin inancı ve kültürel değerlerini geçmişten bugüne pekiştirerek taşıdığını söyleyen Vali Pehlivan, “Bizi bir arada tutan maddi unsurlardan ziyade sahip olduğumuz manevi değerlerdir. Bunların içerisinde başta inanç değerlerimiz olmak üzere ahlaki ve kültürel değerlerimiz çok önemli bir yer tutuyor. Bugün sizlerle bir araya gelmiş olmak, hasbihal etmek, konuşmak, dertleşmek, istişareler yapmak suretiyle duygu ve düşünce paylaşımında bulunmak İlin Valisi olarak şahsımı son derece mutlu ediyor.

Kamu kurumlarımız ve bütün personelimiz ile birlikte vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin en iyisini sunma gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken kimi zaman esnafımızı kimi zaman çiftçimizi kimi zaman evlerinde vatandaşlarımızı ziyaret ederek, bugün olduğu gibi de mahalle ve köy odalarımızda siz değerli vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin sorun, talep ve beklentilerini dinleyerek yapılan işlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmaya çalışıyoruz. Tüm bunların ötesinde asıl maksadımız bizleri birbirimize bağlayan, devlet vatandaş ilişkilerini daha da güçlendiren duygu ve düşünce paylaşımını gerçekleştirmek. Gönülde, duygularda, milli ve manevi değerler paydasında birliktelik sağlandığında maddi anlamdaki muhtelif problemler çok daha kolay bir şekilde çözülecektir.” diye konuştu.

İlimizde bu birlikteliğin son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla daha da pekiştiğinin altını çizen Vali Pehlivan, “Bu yatırımların en son örneğini geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen Bayburt Gümüşhane Havaalanı projesinde gördük. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ilimize teşriflerinde müjdesini verdiği havalimanı projesi inşallah en kısa süre içerisinde tamamlanarak başta Bayburt ve Gümüşhane illerimiz olmak üzere diğer çevre illerimize büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacak. 200 yataklı devlet hastanemizin temeli atıldı. Önümüzdeki yıl tam teşekküllü devlet hastanemiz vatandaşımızın hizmetinde olacak. Geçtiğimiz yıl özel idaremizin köy altyapı projeleri dâhil çeşitli alanlarda 300'ün üzerinde proje hayata geçirildi. Özellikle yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımızın 200'e yakın projesi devam ediyor. Bunların içerisinde baraj, gölet, taşkın koruma projeleri, eğitim, sağlık, spor, kültür yatırımları gibi birçok yatırım var.

Bütün köylerimizin su sorunu çözüldü, asfaltı olmayan köy yolumuz kalmadı. İlimizin Gümüşhane, Trabzon, Erzurum, Erzincan illeriyle bağlantı yollarında yoğun çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan sosyal hizmetleri de göz ardı etmiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ilgili kurumlar vasıtasıyla devletimiz adına yanlarında olmaya devam ediyoruz. İstihdam ile ilgili de önemli çalışmalar var. OSB'mizin alt yapı işleri tamamlandı, inşallah teşviklerden de yararlanan yeni işletmeler kurulacak. Belediyemizin il merkezinde alt ve üst yapıda yürüttüğü önemli çalışmalar var. Devlet kurumlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımız, çiftçimiz, tüccarımız, kısacası herkesin gayretleriyle önümüzdeki yıllar ilimiz için çok daha güzel olacaktır. Bütün bu yatırımların faaliyete geçmesi hususunda Sayın Maliye Bakanımızın destekleri çok, sizlere de selamlarını iletmemizi isteyen Sayın Bakanımıza ve onun şahsında Hükümetimize bu mahalle buluşmamız vesilesiyle de İlimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Vali Pehlivan Bayburt’un huzur ve güvenlik açısından emin bir şehir olduğunu ve gelecek nesillerin de bu değerlerle iç içe yetişmesini istediklerini belirtti. Bayburt’a hizmet etmekten gurur duyduğuna vurgu yapan Vali Pehlivan vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programda Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal'ın mesajı okundu. Şair Hicrani'nin hayat hikayesi anlatıldı, şiirlerinden örnekler seslendirildi. Mahalli orta oyunu gösterisi ve halk müziği dinletisi sunuldu. Vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dile getirmesi ile çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişinin ardından program sona erdi.

Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.