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VALİ PEHLİVAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

VALİ PEHLİVAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
19 Mart 2018 Pazartesi 16:26

Vali Pehlivan Derneğin Vali Nihat Üçyıldız Caddesi üzerinde bulunan merkezine gelişinde Dernek Başkanı Selami Köksal ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Kendisine eşlik eden heyet ile dernek merkezine geçen Vali Pehlivan, girişte oluşturulan Şehitler Köşesi’ni inceledi.

Dernekte bulunan şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilenen Vali Pehlivan, Dernek Başkanı Selami Köksal’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Pehlivan şehit aileleri ve gazileri aynı çatı altında buluşturması dolayısıyla Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği’nin önemli olduğunu ve anlamlı faaliyetler yürüttüğünü ifade etti. Derneğe gerçekleştirdikleri ziyaretleri çeşitli vesilelerle devam ettireceklerini dile getiren Vali Pehlivan, “Sizlerle bir arada olup hasbihal etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sizlerin şahsında hem şehitlerimizi hem de gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyetler, hayırlı uzun ömürler nasip etsin. İnşallah bu duygular var oldukça ülkemizin, devletimizin geleceği daha güçlü olacaktır. Hep beraber aydınlık yarınlara yürümekteyiz.” diye konuştu.

Dernek Başkanı Selami Köksal ise Vali Pehlivan ile diğer ilgililere derneğe verdikleri destekler dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Şehit yakınları ve gazilerle toplu fotoğraf çektirmesinin ardından ziyaretini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Ayvaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ali İbili ve diğer ilgililer eşlik etti.

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