Vali Pehlivan Kurban Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı.
Emniyet personeliyle bayramlaşmak üzere Polis Evi’ne gelen Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er tarafından karşılandı. Vali Pehlivan, burada emniyet personelinin bayramlarını tebrik edip sohbette bulundu.
Vali Pehlivan buranın ardından İl Jandarma Komutanlığı’na geçerek askerlerle bayramlaştı. Bir süre İl Jandarma Komutanlığı’nda kalan Vali Pehlivan İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Serdar Çevik ve Jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.
Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Serdar Çevik eşlik etti.
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