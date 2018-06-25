Köylerin grup yolunda incelemelerin ardından Orta Çimağıl Köyü'nde kılınan Cuma Namazı sonrası köy konağına geçen Vali Pehlivan, Masat, Helva, Aşağı Çimağıl, Yukarı Çimağıl, Yaylapınar, Petekkaya, Taşçılar ve Orta Çimağıl köylerinin Muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya gelerek hasbihalde bulundu.
Vali Pehlivan, köylerde devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu Muhtarlardan köylerin ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi. Köy odasında bir süre çeşitli konularda vatandaşlarla sohbet eden Vali Pehlivan köy içerisindeki incelemelerinin ardından ziyaretini sonlandırdı.
Vali Ali Hamza Pehlivan’a, ziyaret ve incelemeleri sırasında İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Defterdar Yüksel Ertekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Helim Polat, Orta Çimağıl Köyü Muhtarı Cemil Memiş, Aşağı Çimağıl Köyü Muhtarı Şevki Kör, Baş Çimağıl Köyü Muhtarı Mehmet Kolcu, Masat Köyü Muhtarı Fehmi Hatun, Helva Köyü Muhtarı Akın Şahin, Taşçılar Köyü Muhtarı İsa Bozbey, Petekkaya Köyü Muhtarı Hacı Bayram Memiş ile Yaylapınar Köyü Muhtarı Abdurrahim Memiş eşlik etti.
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