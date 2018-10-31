Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan hanımefendinin ev sahipliğinde Cumhuriyet’in 95. yıldönümü kutlama programları kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt – Gümüşhane Bölge Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Pehlivan ile Hanımefendi Pehlivan, resepsiyona katılmak üzere gelen davetlileri kapıda karşılayarak Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti.

Vali Pehlivan resepsiyonda yaptığı konuşmada davetlilere katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Cumhuriyet’in 95. Yıldönümünün gün boyu süren bir dizi etkinlikle kutlandığını ifade eden Vali Pehlivan, “Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetin ilanı kolay olmadı zorlu mücadeleler verildi. Tarihe bir zafer daha yazıldı. Geldiğimiz nokta itibariyle bir yandan şer güçlere karşı mücadelemiz devam ederken bir yandan da hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için önemli fikir ve projeleri hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarken ülke olarak dünyanın en büyük havalimanının açılışına hep birlikte tanıklık etmenin gururunu da yaşadık. Milletimiz tarih boyunca adından söz ettiren, medeniyet kurmayı başarabilen müstesna milletlerden birisi. Bir yandan bu medeniyetin devamlılığını sağlamak ardına irfan sahibi milli ve manevi değerlerine sahip nesiller yetiştirmek için gerekli adımlar atılırken, bir yandan da ilimde, bilimde, teknolojide ilerlemeyi ve somut eserler ortaya koymayı da Allah’a şükür başarıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’mızın riyasetlerinde İstanbul Havalimanı’nın açılışı gerçekleştirildi ve hepimiz gurur duyduk.

İnşallah Cumhuriyetimizi, devletimizi daha ileri noktalara taşıyacaksak olan bu ve benzeri kalıcı eserler artacak,ülkemiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine doğru emin adımlarla yol alacaktır. Bunu yapmanın yolu her alanda her kademede çok çalışmaktan geçiyor. İnşallah geleceğimiz daha da aydınlık olacaktır. İştiraklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, siz değerli misafirlerimizin ve yüz yıl önce Kop Dağında ortaya koyduğu olağanüstü savunmayla milli mücadele ruhunu ateşleyen en hayati direnişlerden birini ortaya koyan aziz ecdadımızın Bayburtlu torunları olan kıymetli hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum.“ şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet’in ilan edilişinin 95. Yıldönümü için hazırlanan pasta Vali Pehlivan tarafından kesildi. Resepsiyon Vali Pehlivan ile Hanımefendi Pehlivan’ın masaları dolaşarak davetlilerle sohbette bulunması ile sona erdi.