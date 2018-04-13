Vali Ali Hamza Pehlivan, Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Erikdibi Köyü’nde ilçeye bağlı köy muhtarlarının geleneksel hale getirdiği kahvaltılı toplantı programına katıldı.
Köye gelişinde Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Erikdibi Köyü Muhtarı Abuzer Bayansal ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Pehlivan kendisine eşlik edenlerle kahvaltıya geçti. Vali Pehlivan, toplantı vesilesiyle Köy Muhtarı Bayansal ve diğer Muhtarlardan bilgiler alarak taleplerini dinledi.
Programa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit de katıldı.
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