Vali Pehlivan, Aydıntepe yeraltı şehri’nde incelemelerde bulundu..

Vali Ali Hamza Pehlivan, Aydıntepe İlçesi’nde bulunan Yeraltı Şehri’ni ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere ilçe merkezine gelen Vali Pehlivan, ilçede 1998 yılında yapılan inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan ve kazı çalışmaları sonucu 1200 metresi ziyarete açılan yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu. Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış il Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk’ten bilgiler alan Vali Pehlivan, yeraltı şehrinin kapalı bölümlerinin turizme kazandırılması için çeşitli adımlar atılacağı bilgisini verdi. Vali Pehlivan bir müddet yeraltı şehrini oluşturan tünel ve galerilerde inceleme yaptıktan sonra ilçedeki programına devam etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve diğer ilgililer eşlik etti.​