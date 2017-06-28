VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NUN VEDA MESAJI

Kıymetli hemşerilerim; Bayburt Valisi olarak bir yıl önce kader birliği yaparak başladığımız yol arkadaşlığımız 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi olarak atanmam hasebiyle buruk bir sevinçle idari olarak sona erse de gönül bağı olarak devam etmektedir.

Bayburt Valisi olarak bir yıl önce kader birliği yaparak başladığımız yol arkadaşlığımız 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi olarak atanmam hasebiyle buruk bir sevinçle idari olarak sona erse de gönül bağı olarak devam etmektedir. Öncelikle bu müstesna görevi şahsıma layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayatımızın her döneminde çeşitli sebeplerin bizleri bir birimizden ayrı düşürdüğü vuku bulsa da aramızda kurulan muhabbet bağları bizlerin bu gönül gurbetine düşmesine izin vermeyecektir. Bir yıldır büyük bir mutluluk ve huzurla kadim yurt Bayburt ve onun kadirşinas halkına hizmet etmeyi kendimize bir borç ve görev bildik. Çok kıymetli halkımızın kimi zaman acılarını paylaşıp yaralarını sarmaya çalıştık kimi zaman hem hal olup sofralarına konuk olduk. Dostluğun, kardeşliğin, yol arkadaşlığının ve kader birliğinin kaybolmaya hiçbir zaman yüz tutmayacağını bizlere çeşitli vesilelerle hatırlatan, şairin;

“Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği

Anadolu bozkırlarında

İstanbul’dan çıkıp Diyarbekir’e doğru

Tekerleri yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen

Cesur otobüs pencerelerinden

Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen

Evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında

Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının

Bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken

Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen…”

Mısralarındaki baharları bizlere yaşatan, gönül dünyasında bizlere yer açan, şehrinin çehresi, silueti değişse de eminliği, huzuru, güveni ve samimiyeti değişmeyen Bayburtlu kardeşlerime bu vesileyle gönülden teşekkürü bir borç bilirim.

Kıymetli hemşerilerim;

Ayrılıklar, vuslatlar için birer sebeptir…

Siz değerli Bayburtlu kardeşlerimle yeni vuslatlara ermek dileklerimle hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Hepinize sağlık, sıhhat ve esenlikler diliyorum.​