VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Vali İsmail Ustaoğlu, İstanbul, Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırıları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulundu.

Vali İsmail Ustaoğlu’nu Emniyet Müdürlüğü’ne gelişinde İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları karşıladı. Burada polislerle tek tek görüşen Vali İsmail Ustaoğlu, şehit olan meslektaşları için polislere başsağlığı diledi.Daha sonra İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerle Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu’nda bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, İstanbul’da ki saldırılarda şehit düşen polisler için taziyelerini bildirdi. Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada, terör saldırılarının asla hedefine ulaşamayacağına vurgu yaparak “Ülkemizin birliğine, kardeşliğine, dayanışmasına hunharca saldıranlar, bizim bu birlik ve kardeşliğimizi bombalı saldırılarla bozmaya çalışanlar şunu bilmiyorlar. Bu ülke tarihinin bir çok döneminde bir çok badireler atlatmış ve sıkıntılar yaşamış ama her zaman devletiyle, milletiyle, polisiyle, askeriyle dimdik ayakta durarak zalimlere tokadın en sertini vurmasını bilmiştir. Bu anlamda da biz inanıyoruz ki yapılan bu hain ve kahpe saldırının karşılığını en ağır şekilde alacaklar.” diye konuştu.Terör saldırılarının Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, milletin, devletiyle el ele verdiğini ve bu sıkıntıları aşacağını belirtti. Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: “Gencecik yavrularımızı kaybettik. Kimisinin küçücük ikiz bebekleri yetim kaldı. Kimisi nişanlısından ayrı kaldı. Her birisi mesleğe yeni başlayan gencecik birer fidan. Üzüntümüz büyük, gerekirse bu üzüntümüzü içimizde saklayacağız ama diğer taraftan devletimizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü açısından yılmadan, usanmadan ve gözümüzü kırpmadan da yolumuza devam edeceğiz.”Türkiye’nin bulunduğu konum ve etrafında yaşanan karışıklıklar dolayısıyla zaman zaman benzer sıkıntılarla karşılaşma ihtimali olduğunu kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, Türk Milleti’nin sığınacak başka bir yeri olmadığını ve geçmişte olduğu gibi bugünde Anadolu’yu kimseye bırakmayacaklarını vurguladı.Vali İsmail Ustaoğlu, teröre karşı Türk Milleti’nin olağanüstü bir birlik ve tepki gösterdiğini anımsattığı konuşmasında, “Biz emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz ilimizden de bir kardeşimiz şehit düştü. Yine bir kardeşimiz yaralandı. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de Allah acil şifalar versin. Terör örgütleri şunu bilmeli ki; inşallah kimse bu bayrağımızı indiremeyecek, bu birlikteliğimizi kimse bozamayacak. Bizim, bu birliğimiz ve kardeşliğimiz sayesinde devletimiz ilelebet ayakta kalacak. Meslek camiası olarak sizler de büyük üzüntü içerisindesiniz. Bu vesileyle sizlerle bir arada olmak istedim. Tekrar tüm milletimizin başı sağ olsun.” sözleriyle taziyelerini bildirdi.