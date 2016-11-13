VALİ İSMAİL USTAOĞLU VE HANIMEFENDİ, ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu ve Hanımefendi Şenay Ustaoğlu, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Merkezde kalan vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu ve Hanımefendi, yetkililerden bilgi aldı.Vali İsmail Ustaoğlu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin sosyal hizmetler alanında son yıllarda büyük mesafe kat ettiğini belirterek, “Bu gibi merkezlerimizde aile ortamı ve sıcaklığını aratmayacak şekilde hizmetler sunuluyor. Türkiye olarak sosyal hizmetler bakımından geldiğimiz noktada çok ciddi ilerlemeler sağladık. Bu merkezlerimizde kalan vatandaşlarımızın yurtdışında yaşayan yakınlarından zaman zaman edindiğimiz bilgiler var. Bizlere; bu standartlarda hizmetin Avrupa’da olmadığını ifade ediyorlar. Bu da devletimizin toplumumuzdaki dezavantajlı kimselere yönelik ne derece güzel bir hizmet sunduğunu bizlere gösteriyor. Tüm bunlar bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.Ziyaret anısına merkezdeki vatandaşlara çeşitli hediyeler veren Vali İsmail Ustaoğlu ve Hanımefendi Şenay Ustaoğlu fırsat buldukça ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti.Vali İsmail Ustaoğlu ve Hanımefendi Şenay Ustaoğlu’na ziyaretleri sırasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu ve Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hayati Murat Köse eşlik etti.