USTAOĞLU, TRABZON VALİLİĞİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
USTAOĞLU, TRABZON VALİLİĞİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
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VALİ İSMAİL USTAOĞLU, TRABZON VALİLİĞİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nu ziyaret etti.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU, TRABZON VALİLİĞİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
‘Cazibe Merkezleri Programı’ kapsamında Bayburt’ta yatırım yapacak girişimcilere sağlanacak avantajları anlatmak üzere Trabzonlu İşadamlarıyla bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, toplantı sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nu ziyaret etti.  Vali İsmail Ustaoğlu ve yanındaki heyeti makamında ağırlayan Başkan Gümrükçüoğlu, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini bildirdi. Vali İsmail Ustaoğlu’da Başkan Gümrükçüoğlu’na misavirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Trabzon Valiliği’ne geçen Vali İsmail Ustaoğlu burada Trabzon Valisi Yücel Yavuz’la görüştü. Cazibe Merkezleri Programı hakkında Trabzon Valisi Yücel Yavuz’la fikir alışverişinde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt’a yatırım yapmak isteyen Trabzonlu iş adamlarına her türlü kolaylığın sağlanacağını ifade etti.
Ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaretleri sırasında Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak eşlik etti.​


 
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