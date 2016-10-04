VALİ İSMAİL USTAOĞLU TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BTSO’YU ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu Ticaret İl Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BTSO’YU ZİYARET ETTİ
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Ziyaretlerine Ticaret İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali İsmail Ustaoğlu İl Müdürü Erkan Zengin’den çalışmaları hakkında bilgi alarak kurum binasında incelemelerde bulundu. Bir süre Ticaret İl Müdürü Zengin’le bilgi alışverişinde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, İl Müdürü Zengin ve kurum personeline çalışmalarında başarılar dileyerek Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)’ya geçti.
BTSO Başkanı İbrahim Yumak ve Genel Sekreteri Önder Karaoğlu tarafından karşılanan Vali İsmail Ustaoğlu, kısa bir süre önce hac ibadetini yerine getiren Başkan Yumak’a tebriklerini iletti. Vali İsmail Ustaoğlu, BTSO yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Yumak ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi alarak göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkürlerini bildirerek ziyaretini noktaladı.




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