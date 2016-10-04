VALİ İSMAİL USTAOĞLU SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’ye iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretlerine ilk olarak AK Parti’den başlayan Vali İsmail Ustaoğlu İl Başkanı Hakan Kobal’dan çalışmaları hakkında bilgi alarak parti il binasında oluşturulan ‘15 Temmuz’ köşesini inceledi. Parti binasında gerçekleşen ziyarete AK Parti İl Başkanı Kobal ve partililer eşlik etti. AK Parti ziyaretinin ardından aynı bina içerisinde bulunan MHP’ye geçen Vali İsmail Ustaoğlu’nu İl Başkanı Bekir Kasap ve partililer karşıladı. MHP İl Başkanı Bekir Kasap ve partililerle bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra CHP’yi ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı. Vali İsmail Ustaoğlu son olarak CHP’yi ziyaret ederek CHP İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu’ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı. CHP İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarete İl Başkanı Kaldırımoğlu’nun yanı sıra partililer de eşlik etti.Vali İsmail Ustaoğlu ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminin daha önce planlanan ziyaretlerin zorunlu olarak ertelenmesine sebep olduğunu bildirdi. Mevcut problemleri STK’ların da içerisine dâhil olduğu bir yönetim anlayışıyla çözmek istediklerini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu bakımdan Bayburt çok şanslı bir il. Hem şimdi hem de daha önce 15 Temmuz darbe girişiminde tüm siyasi partilerimiz devletinin ve milletinin yanında yer alarak bizlerle birlikte darbe girşimine karşı mücadele etti. Zaten bizim benimsemiş olduğumuz yönetim anlayışı STK’ları da mevcut problemlerin çözümü noktasında işin içerisine dâhil eden bir anlayış. Bu bakımdan hem geçmişte hem mevcut çalışmalarımızda bizlere gerek fikirleriyle gerekse de vermiş oldukları başka türlü desteklerle bu anlayışı gayet güzel bir şekilde sergilediler. Tüm STK’larımıza ve siyasi partilerimize bu bakımdan teşekkür ediyorum.” dedi.