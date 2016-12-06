VALİ İSMAİL USTAOĞLU KURUM AMİRLERİYLE YATIRIMLARI DEĞERLENDİRDİ

Vali İsmail Ustaoğlu, yatırım değerlendirme toplantısında kurum amirleriyle bir araya geldi.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU KURUM AMİRLERİYLE YATIRIMLARI DEĞERLENDİRDİ
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Toplantının açılış konuşmasında yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları değerlendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, gelecek yıl yapılması planlanan yatırımlar hakkında da istişarelerde bulunmak istediklerini bildirdi.
Vali İsmail Ustaoğlu devam eden yatırımların değerlendirmesini yapmak üzere ilgili kurumlarla zaman zaman bu tip toplantılar gerçekleştireceklerini bildirerek, “Hangi yatırımımız hangi kurumumuzun uhdesindeyse bunlarla ilgili olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla bunları takip edeceğiz.” dedi.

İklim şartları dolayısıyla bazı çalışmalara ara verildiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, kış sezonunda gelecek yıl yapılması planlanan yatırımlar için proje çalışmaları ve ihale aşamalarının tamamlanması gerektiğini söyledi. Kurumlardaki ilgili personellerin konuyla ilgili olarak hazırlıklarını tamamlaması yönünde talimat vererek sözlerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Geriye dönüp baktığımızda bu tip yatırımların ihalesinin gecikmesinden kaynaklanan çeşitli problemler yaşıyoruz. İklim şartları da yılın her döneminde çalışmaya elverişli değil. Bunun için bizim yapacağımız çalışmalarda zamanlamayı iyi ayarlamamız gerekiyor.” diye konuştu.
Vali İsmail Ustaoğlu, yatırım değerlendirme toplantılarına ilgili kurumların da katılımıyla belirli aralıklarda tekrar edecekleri bilgisini vererek toplantının Bayburt için hayırlara vesile olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.
Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından, Bayburt’ta tamamlanan ve süreci devam eden yatırımlar hakkında ilgili kurum amirleri sunumlarını gerçekleştirdi.
Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkanı Mete Memiş, Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan, Demirözü Kaymakamı Zihni Yıldızhan, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve şube müdürleri katıldı.

 
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