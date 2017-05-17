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VALİ İSMAİL USTAOĞLU KURUM AMİRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Vali İsmail Ustaoğlu, kamu kuruluşlarının müdürleri ve birim amirleriyle bir araya geldi.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU KURUM AMİRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:01

Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılması gerektiğini dile getirdi.  Hayata geçirilecek yeni yatırımlar için ilgili kurumların hazırlıklarını tamamlaması talimatını veren Vali İsmail Ustaoğlu, bu konuda kurum amirlerinden gereken ilgiyi göstermelerini istedi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri çeşitli konularda brifing verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve kamu kuruluşlarının müdürleri ve birim amirleri katıldı.​

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