VALİ İSMAİL USTAOĞLU KÖY ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Vali İsmail Ustaoğlu Taht, Dövmekaya, Kavakyanı ve Alapelit köylerini ziyaret etti

VALİ İSMAİL USTAOĞLU KÖY ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
banner330
Ziyaretlerine Taht Köyü’nden başlayan Vali İsmail Ustaoğlu köy muhtarı Nuri Kobal’dan köy hakkında bilgi alarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada köylerin sıkıntılarını yerinde görmek ve çözüm üretmek için çeşitli ziyaretler yaptığını belirtti. Köy ziyaretlerine önem verdiklerini aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, “Taht Köyümüz ilimizin en güzel köylerinden birisi. Gördüğüm kadarıyla kalabalık da bir köyümüz. Hizmetler nüfusa göre illerimize geliyor. İl Özel İdaresi kendi yağıyla zor kavruluyor. Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın olması bu noktada bizler için büyük bir şans. Zaman zaman başımız sıkıştığında ciddi katkılarını hemen alıyoruz. Ama illerimize merkezden hizmet için gönderilen ödenekler nüfusa göre gönderiliyor. Onun için de bizim ilimizin bu noktada buna ciddi olarak ihtiyacı var. Burada bir aile ya da bir kişiyi bile göz ardı etmeden bu işe eğilmemiz gerekiyor.” dedi.

Köy sakinlerinden yapılmasını istedikleri hizmetleri soran Vali İsmail Ustaoğlu , alt yapı, içme suyu ve devam eden diğer çalışmalar hakkında Muhtar Nuri Kobal’dan bilgi aldı.

Taht Köyü’nün ardından Dövmekaya ve Kavakyanı köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra ziyaretlerinin son durağı olan Alapelit Köyü’ne hareket etti.

Köy odasında Alapelit sakinlerinin köy yolu hakkındaki taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, bu konuda geçmiş dönemde yapılan çalışmalara atıfta bulunarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalardan bahsetti. Vali Ustaoğlu çözüm için gerekli adımları ilgili kurumlarla birlikte atacaklarını vurgulayarak, teknik çalışmalar doğrultusunda alternatif projeler de ortaya koyabileceklerini bildirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaretleri esnasında Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve ilgili birim amirleri eşlik etti.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Ekrem ve Naile Seyhan Camii’nin temeli atıldı
Sonraki Haber
Vali İsmail Ustaoğlu: Çözüm odaklı yönetimi benimsiyoruz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.