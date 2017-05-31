VALİ İSMAİL USTAOĞLU, İFTARINI FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE YAPTI

Vali İsmail Ustaoğlu, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı.

Bayburt Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu’nda gerçekleşen program öncesinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu sorun ve talepleri dinledi. Daha sonra öğrencilerle birlikte iftarını yapan Vali İsmail Ustaoğlu, Ramazan Ayı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Vali İsmail Ustaoğlu’na iftar programında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kemalettin Karabulut ve Mehmet Güven eşlik etti. ​