VALİ İSMAİL USTAOĞLU HAFTASONU BAYBURT ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Hafta sonu tatilini Bayburt esnafına ayıran Vali İsmail Ustaoğlu Cumhuriyet Caddesi ve Yıldız Garajı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU HAFTASONU BAYBURT ESNAFINI ZİYARET ETTİ
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Ziyaretlerine Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnaflarla başlayan Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Yıldız Garajı’nda bulunan esnafları ziyaret etti.  Ziyaret esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt’un huzur ve güvenlik açısından Türkiye’nin sayılı illerinden biri olduğunu ifade ederek, “Bu huzur ve güvenliğinde sağlanmasında ve devam ettirilmesinde hem bizlere hem de vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Diğer illerle kıyasladığımız zaman neredeyse Türkiye’nin en güvenli ve huzurlu şehrinde yaşıyoruz. Böylesine bir ortamın tesis edilmesi ve sürdürülmesinde bizlere yardımcı olan vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla şehrimizde bir nüfus artışı söz konusu bu anlamda da esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum.” diye konuştu.
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