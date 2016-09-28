VALİ İSMAİL USTAOĞLU GÖÇMENLERLE BULUŞTU

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt İl Göç İdaresi tarafından organize edilen programda göçmenlerle bir araya geldi.

Bayburt Öğretmen Evi’nde düzenlenen programa Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve göçmenler katıldı.Bayburt İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur program öncesinde yaptığı konuşmada Uluslar arası koruma başvuru sahibi Bayburt’ta 117 göçmen olduğunu bildirdi. İran, Irak, Afganistan, Yemen, Mısır ve Zimbabwe’den çeşitli sayılarda mültecinin koruma altında bulunduğunu bildiren İl Göç İdaresi Müdürü Yağmur, yabancı ülkelerden 85 öğrenci bulunduğunu ve mülteci statüsünde bulunan 18 de ailenin olduğunu bilgisini verdi. Asayiş ve adli vakalara karışmayan, uyumsuz davranışlar sergilemeyen göçmenleri statü sahibi göçmen durumuna getirdiklerini bildirerek, “Özel statüsü bulunan 68 göçmenimiz var. Böyle devam ederse bütün göçmenlerimize özel statü vereceğiz.” dedi.Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Bayburt’taki uygulamalarının göçmenlerin uyum sürecini hızlandırdığını dile getiren İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, “Diğer illerde tüm öğrencileri bir okula sokuyorlar. Fakat biz bütün okullara böldük. Bilgi yarışmalarında, kompozisyon yarışmalarında şu anda dereceye giren öğrencilerimiz var. Türkçeyi Türkler kadar güzel konuşan göçmen çocuklarımız var.” sözlerini kullandı.İl Göç İdaresi Müdürü Yağmur göçmenlerin geldikleri ülkelerdeki yaşadıkları karmaşanın yaptığı çalışmalara yansıdığını ifade ederek , “Çocuklarımızın resimlerinden bahsetmek istiyorum. Çizdikleri resimlerde Afganistan’da bombalar patlıyor. Uçaklardan füzeler atılıyor. Yan tarafa çizdikleri resimlerde ise Türkiye’yi çiçeklerin açtığı, insanların birbirlerini kucakladığı, minarelerden ezanların okunduğu bir yer şeklinde duygularını kâğıda aktarıyor.” diye konuştu.Göçmenlere yapılan yardımların Türkiye’nin kendi öz kaynaklarından karşılandığını anlatan İ Göç İdaresi Müdürü Yağmur, “Daha Birleşmiş Milletler’den Bayburt’ta gelen maddi hiçbir destek söz konusu değil.” dedi.Türkiye’nin tarihten aldığı mirasla kendisine sığınanlara sahip çıkmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen İl Göç İdaresi Müdürü Yağmur konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Vatansız olmak çok kötü bir duygu. Ama vatansız olduğunuzda Türkiye gibi size kucak açacak ikinci bir vatanın olması da ayrı bir duygu. Avrupa sokaklarında çelme takılan göçmenlerimizin Türkiye’de ve Bayburt’ta tüm toplumun kabul ettiği ve insan olarak saygı gösterdiği bir tablo çok ayırt edici bir durum. Bu Türk Milleti’nin büyüklüğüdür, ağabeyliğidir. Tarihten miras aldığımız edeb ve İslam’dan aldığımız müeddep usullerimizle bize sığınanları bağrımıza bastık. Bu İslam ahlakının bize öğrettiği tarihin ve geleneğin ruhumuzdan size aktardığımız misafirperverliğimizdir.”“Anadolu’da biz Hristiyan, Keldani, Mecusi gibi tüm dinlere ve inanışlara mensup olan kardeşlerimize bağrımızı açtık. Türk Milleti olarak kimsenin inancını değiştirmek için zorlamaya ya da başka inanışlara yönlendirmeye çaba göstermiyoruz. Böyle bir çalışmamız yok bunun canlı şahitleri buradadır. Türkiye’de ki bu durumu diğer ülkelerden gelen arkadaşlarımız görüyorlar. Hoşgörü budur, muhabbet budur. Mevlana diyarından bu hoşgörüden başka bir şey çıkmaz.”Vali İsmail Ustaoğlu ise göçmenlere Bayburt’ta ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduğunu bildirerek, göçmenlerin yüzünün gülmesinin kendilerine huzur verdiğini belirtti. Göçmenlerin yaşamlarını daha rahat sürdürmeleri için kamu kurumları olarak gereken her türlü desteği verdiklerini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “İlimizde göreve başladıktan sonra sizinle bir araya gelmek, sıkıntılarınızı dinlemeyi sürekli arzu ediyordum. Fakat ülkemizde yaşadığımız olağanüstü süreçler bu buluşmayı zorunlu olarak biraz ertelememize sebep oldu. İl Göç İdaresi Müdürümüz Hüsnü Yağmur’un da ifade ettiği gibi ülkemiz o tarihi köklere sahip bir imparatorluğun mirasçısı olarak bizler misafirperverlik ve hoşgörünün en güzelini bu coğrafyada sizlere göstermeye çalışıyoruz.” dedi.Batı’nın ötekileştirici ve dışlayıcı politikalarına karşın Türkiye’nin göçmenleri bağrına bastığının altını çizen Vali İsmail Ustaoğlu, “Tüm kurumlarımızla, toplumumuzun tüm kesimleriyle sizleri bağrımıza basarak bu coğrafyada birlikte yaşama arzusu içerisindeyiz. İlimiz de bu anlamda herhangi bir olayın yaşanmadığı illerden birisi. Komşuluk ilişkilerinde olsun ikili ilişkilerde olsun güzel örnekler sergileniyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu, Anadolu’nun, geçmişte olduğu gibi bugünde mazlumun sığındığı güvenli bir liman olma özelliğini devam ettirdiğini sözlerine ekleyerek, “Başı sıkışan komşu ülkeler, Uzakdoğu’dan veya Ortadoğu’dan, her nereden olursa olsun kendi ülkesinde yaşadığı farklı sıkıntıların etkisiyle bir şekilde ülkemize sığınmış olan insanlarımızı tel örgüler arkasında hapsetmek yerine toplumla iç içe ve insan olmasının gerektirdiği yükümlülükle onlara ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Bugün ülkemizde 3 milyona yaklaşan sayılarıyla ağırladığımız bu misafirlerimiz Türkiye’nin kadim kültürünün günümüze yansımasını da en güzel biçimde gösteriyor.” şeklinde konuştu.Program, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen eğitim setlerinin çocuklara dağıtılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.