VALİ İSMAİL USTAOĞLU FUTBOLCULARLA MORAL YEMEĞİNDE BULUŞTU

Vali İsmail Ustaoğlu Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor futbolcularıyla moral yemeğinde bir araya geldi.

​AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal,​

Ligin başlangıcından bu yana elde edilen talihsiz sonuçlarla üzerindeki şanssızlığı atamayan futbolculara moral vermek istediğini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu “Bu hafta üzerinizdeki şanssızlığı atacağınıza ben yürekten inanıyorum. Bayburt’un maçlarını yoğun çalışma temposu nedeniyle izleyemiyorum fakat yakından takip ediyorum. Tabi ki futbolda bir takım şanssızlıklar olabilir.” dedi.Vali İsmail Ustaoğlu son haftalarda Manchester United’ın da İngiltere Ligi’nde kötü sonuçlar aldığını bildirerek “Dünyanın en büyük takımlarında bile maalesef bu şanssızlıklar yaşanıyor. Bazen çok iyi hazırlanırsınız fakat kötü başlangıçlar olur. Benim bildiğim kadarıyla Mourinho’lu Manchester United’ın da durumu biraz böyle. Ama önemli olan inanmak. Kazanmanın yarısı inanmaksa ve biz de inanmışsak inşallah başaracağız.” diye konuştu.Geçen yıl ligde gösterdiği performansla 2’inci ligin kapısını aralayan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor kulübünün aynı başarıyı yine yakalayacağına inancının tam olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu “Futbolun en güzel yanı birleştirici bir yanı vardır. Bayburt’ta da bu anlamda çok güzel bir birlikteliği yaşıyoruz. Bugün ilimizin yöneticileriyle burada olmakta bu birlikteliğin bir göstergesi. Bundan sonrada aynı inanç ve heyecanla sizleri takip edeceğiz. Galip gelebiliriz, mağlup olabiliriz ama önemli olan birliğimizi, beraberliğimizi ve inancımızı kaybetmemek.“ sözlerini kullandı.Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hikmet Şentürk ise ziyaret dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek galibiyet sözü verdi.Yemeğin ardından teknik ekip ve futbolcularla bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Manavgat Spor maçı için başarılar diledi.Bayburt Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen yemeğe Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş,Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ve kulüp yöneticileri katıldı.