VALİ İSMAİL USTAOĞLU: DEVLETİMİZ, HER ZAMAN YANINIZDA

Uluslar arası Göçmenler Günü dolayısıyla göçmenler onuruna akşam yemeği verildi.

Bayburt Belediyesi ve Bayburt İl Göç İdaresi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve göçmenler katıldı.Göçmenler onuruna verilen yemeğin ardından göçmenler adına söz alan Ali Caferi, ilk olarak İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları dolayısıyla üzüntüsü dile getirerek, “Şehitlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Aziz Türk Milleti’nin başı sağ olsun.” dedi.Daha sonra söz alan İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ise böyle bir fırsatı sağladıkları için etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bayburt’taki göçmenlerle bir araya geldikleri ilk zaman dil sorunu yaşadıklarını ifade eden İl Göç İdaresi Müdürü Yağmur, “Ama artık sizlerde buraya entegre oldunuz. Bir Bayburtlu gibisiniz. Çocuklarınıza artık Türk isimleri veriyorsunuz. Artık kaynaştık.” diye konuştu.Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de göçmenlerin, kendilerine Allah’ın emaneti olduklarını söylediği konuşmasında, Türk Milleti’nin bugün olduğu gibi tarihte de kendisine sığınanlara her zaman kucak açtığını belirtti.Konuşmasına, İslam medeniyetindeki ‘Ensar’ ve ‘Muhacir’ dayanışmasından örneklerle devam eden Belediye Başkanı Mete Memiş, “Türk Milleti’nin Bayburt’taki günümüz temsilcileri olarak bizler, sizlerin dertlerine ortak olmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Eğer sizlerle bu şekilde ilgilenmez, sizlerin dertlerine ortak olmazsak biz biliyoruz bunun hesabını hem Allah hem de mensubu olduğumuz bu millet ve ecdadımız bizden soracaktır.” sözlerini kullandı.Göçmenlerin çeşitli karışıklıklar dolayısıyla ülkelerini terk ederek kendi vatanları gibi gördükleri Türkiye’ye geldiklerini belirten Vali İsmail Ustaoğlu’da özellikle İslam coğrafyası başta olmak üzere Dünya’nın belirli bölgelerinde ciddi sorunlar yaşandığını bildirdi. Vali İsmail Ustaoğlu, Türk Milleti’nin köklü bir millet olduğunu ve tarihin her devrinde zulümden kaçanlara kucak açtığını dile getirerek, “Sığınmacı, göçmen gibi farklı terimlerle anılsa da bugün ülkemizde 3 milyonun üzerinde muhacir kardeşimiz var. Özellikle 2011 yılından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye’nin sahip çıktığı göçmen oranı arttı. Biliyoruz ki şu an dünyada kendi topraklarında en fazla göçmen barındıran ülke biziz. İşte bu bizim en büyük zenginliğimiz. Büyük devlet olma geleneğimizin ve kültürümüzün en önemli göstergesi.” dedi.Bayburt’un nüfusu itibariyle az sayıda göçmene ev sahipliği yaptığını bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, her göçmeni kendilerine kardeş olarak gördüklerini ve göçmenlere ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını söyledi. Sözlerine göçmenlerin asayiş durumundan örnekler göstererek devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Sizlere bundan dolayı da müteşekkiriz. İlimizde kaldığınız süre içerisinde devletimizin şefkatli elini ülkemizin en uzak noktalarından evinizin içine kadar her yerde hissedeceğinizden eminiz. Bunun böyle bilinmesini de istiyoruz.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.Konuşmaların ardından, Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri göçmen ailelerine dağıtıldı. Daha sonra yemeğe katılan göçmenlerin masalarına giden Vali İsmail Ustaoğlu, sorun ve talepleri dinledi.