Vali İsmail Ustaoğlu: Çözüm odaklı yönetimi benimsiyoruz

Vali İsmail Ustaoğlu Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, gazeteciler cemiyetinde yaptığı açıklamada Bayburt’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek göreve başladığı günden itibaren Bayburt için yapılacaklar konusunda valilik olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve bu kurumlarda Bayburt’un kalkınması adına çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Vali Ustaoğlu, “Gittiğim hemen her kurumda çok güzel projeler yapıldığını gördüm. Bunlardan kimisi yapılmış, kimisi ihale aşamasında. Örneğin köylere içme suyu götürülmesi kapsamında çok ciddi yatırımların altına imza atılmış. Orman İşletme Müdürlüğü’ne yaptığım ziyarette sadece orman işletme müdürlüğünün Bayburt’ta 8 milyon liraya yakın bir yatırımı olduğunu gördüm. Yine diğer yandan 4 milyon liraya yakın bir arazi teraslandırma ve fidan dikimi çalışması mevcut. Eylül ayı ortalarında fidan dikim çalışmaları yapılacak. Yatırıma baktığınız zaman sadece fidan ekmek için yapılan yatırım tutarı 3 milyon lirayı buluyor. Yine aynı zamanda devlet su işlerimizin sulama kanalı çalışmaları mevcut. Diğer taraftan bu sulama kanalı projeleri dışında inşaatı devam eden ve ihale aşamasında olan çok önemli çalışmalar var. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezinde yaptığım incelemelerde çok güzel ve donanımlı bir tesisin olduğunu gördüm. Hem sanatsal aktivitelerin hem sportif aktivitelerin gerçekleştirildiği gençlik merkezi gerçekten iyi bir tesis.” diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Görev yaptığım iki aylık süre zarfında Bayburt’ta gerçekten güzel hizmetlerin altına imza atıldığını gördüm. Bundan sonraki süreçte de valilik olarak ilimizde başta kırsal altyapı olmak üzere diğer problemleri de sırayla halledeceğiz. Şu an elliye yakın köyümüzün kimisinde su deposu, kimisinde kaptaj yapımı kimilerinde ise su isale hattı çalışmaları devam ediyor. Bunlar belki yatırım olarak kendini göstermeyen şeyler fakat işin içerisine girdiğiniz zaman çok güzel işlerin altına imza atıldığını görüyoruz.”

“Örneğin yeni yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim kampüsü Bayburt adına gerçekten gurur verici bir yatırım. Diğer yandan Rehberlik Araştırma Merkezi, İmam Hatip Ortaokulu gibi inşaatı devam eden yatırımlar önümüzdeki iki yıl içerisinde Bayburt’ta derslik problemlerini ortadan kaldırmış olacak. Eğitim alanında standardı yüksek, çocuklarımızın daha iyi daha modern şartlarda eğitim göreceği tesislerimiz tamamlanmış olacak.”

“Göreve geldiğim günden itibaren vatandaşlarımızın gerçekten devletine karşı göstermiş olduğu ilgi ve alaka devletimizin ve milletimizin çok güzel bir kaynaşma içerisinde olduğunu gösteriyor. Burada bizim açımızdan şunu ifade etmek gerekiyor sürekli olarak söylüyoruz devletimiz ve milletimiz arasında bariyerleri kaldıran çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızla iç içe olmaya gayret gösteriyoruz. Yönetişim anlayışını ön plana çıkartan bir anlayış içerisinde görevimizi yapacağız. Toplumda karşılığı olmayan hiçbir hizmetin sürdürülebilir olması söz konusu değildir. Yapacağımız hizmetlerin toplumda karşılık bulabileceği şekilde işimizi yapacağız. Bu anlamda basın mensupları olarak sizlerin de eleştirilerinizi bizlerle paylaşması yapacağımız hizmetlerde bizim için yol gösterici olacaktır. Vatandaşlarımızın görüşlerine bu anlamda en yakın olan basın kuruluşlarımız. Onların hassasiyetlerini, hissettiklerini en iyi yansıtan sizlersiniz. Dolayısıyla bu konuda zaman zaman sizlerden gelecek katkılar Bayburt’ta yapacağımız çalışmalarda bizim için çok önemli. Bizde bu sayede ülkemizin en uzak noktasında bile olsa devletimizin şefkat elini onlara ulaştırmak için gayret göstereceğiz.”

“Mümkün olduğunca uzak köylerimize gitmeye çalışıyorum. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızı gerek ziyaret noktasında gerekse mevcut problemlerini yerinde tespit ederek çözüm üretme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başta Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın desteğiyle Bayburt’un refah seviyesini daha yukarılara taşımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bunu özellikle önümüzdeki yılın yatırım programlarının çalışma aşamasında da tespitlerimizi yaparak eğitimden-sağlığa, kültürden-tarım sektörüne her alanda gayret içerisinde olacağız. Bu noktada biraz daha somut projeler üretme noktasında bir adım olarak valilik bünyesinde bir proje ofisi oluşturduk. Burada ki amacımız az önce de ifade ettiğim gibi toplumda karşılığı olan, tarım alanında hangi projelerle önümüzü açabiliriz, kültür alanında ne gibi projeler yapabiliriz şeklinde çalışmalarla bunları burada yapacağımız projeleri somutlaştırarak bu projeleri hayata geçirmek için gayret içerisinde olacağız.”

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali İsmail Ustaoğlu’na teşekkür etti. Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra programı kapsamında Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.