VALİ İSMAİL USTAOĞLU, BAYBURT POMEM’İ ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) incelemelerde bulundu.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU, BAYBURT POMEM’İ ZİYARET ETTİ
banner330
Kampüs içerisinde yapımı devam eden beş yüz kişilik yeni yurt binası inşaatını inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Vekili Emniyet Amiri Saniye Tatar’dan bilgi aldı. Vali İsmail Ustaoğlu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Bayburt POMEM bünyesinde eğitim alan Polis Özel Harekat (PÖH) adaylarının ikinci etap eğitimleri için başka illere gönderildiğini anlatarak, “Polis okulumuz yeterli fiziki alana sahip olmadığı için PÖH adayı öğrencilerimiz eğitimlerinin bir bölümünü Bayburt’ta bir bölümünü ise başka illerde alıyorlar. PÖH adayı öğrencilerimizin eğitimlerinin tamamını Bayburt’ta almaları konusunda fiziki mekân kapasitesinin artırımı ve diğer konularla ilgili olarak ‘Bir çalışma yapılabilir mi?’ diye incelemelerde bulunduk. Konuyla ilgili problemleri çözerek öğrencilerimizin eğitimlerinin tamamını Bayburt’ta almalarını hedefliyoruz.” dedi.
Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya’da eşlik etti.
Etiketler; #Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) incelemelerde bulundu. #Vali İsmail Ustaoğlu
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Bayburt Belediyesi Yaz Sezonunda Hız Kesmiyor
Sonraki Haber
Bayburt'ta Kurban Heyecanı Başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.