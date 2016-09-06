VALİ İSMAİL USTAOĞLU, BAYBURT POMEM’İ ZİYARET ETTİ

Kampüs içerisinde yapımı devam eden beş yüz kişilik yeni yurt binası inşaatını inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Vekili Emniyet Amiri Saniye Tatar’dan bilgi aldı. Vali İsmail Ustaoğlu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Bayburt POMEM bünyesinde eğitim alan Polis Özel Harekat (PÖH) adaylarının ikinci etap eğitimleri için başka illere gönderildiğini anlatarak, “Polis okulumuz yeterli fiziki alana sahip olmadığı için PÖH adayı öğrencilerimiz eğitimlerinin bir bölümünü Bayburt’ta bir bölümünü ise başka illerde alıyorlar. PÖH adayı öğrencilerimizin eğitimlerinin tamamını Bayburt’ta almaları konusunda fiziki mekân kapasitesinin artırımı ve diğer konularla ilgili olarak ‘Bir çalışma yapılabilir mi?’ diye incelemelerde bulunduk. Konuyla ilgili problemleri çözerek öğrencilerimizin eğitimlerinin tamamını Bayburt’ta almalarını hedefliyoruz.” dedi.
Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya’da eşlik etti.
Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya’da eşlik etti.