VALİ İSMAİL USTAOĞLU AYDINTEPE’Yİ ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu Aydıntepe İlçesi’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine Aydıntepe Kaymakamlığı’ndan başlayan Vali İsmail Ustaoğlu’nu buraya gelişinde Aralık ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi ile Aydıntepe Kaymakamı olarak atanan Selçuk Haskırış, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve muhtarlar karşıladı.Yanındaki heyetle daha sonra Kaymakamlık binasına geçen Vali İsmail Ustaoğlu, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış’a yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için Aydıntepe İlçesi’ne geldiklerini ifade ederek, “İnşallah burada hayırlı hizmetler yapmak kendisine nasip olur. Bu vesileyle de burada görev yapan kaymakam arkadaşlarımıza da gittikleri görevlerde başarılar diliyorum. Ayrıca burada yapmış oldukları hizmetler dolayısıyla da kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış ise iki hafta önce göreve başladığını belirterek, görev arkadaşlarıyla birlikte Aydıntepe’de güzel hizmetler gerçekleştireceklerini bildirdi. Aydıntepe halkının kendisini sıcak karşıladığını ifade eden Kaymakam Haskırış, “Görev yerlerimde kamu temsilcilerinin bu kadar birlik ve beraberlik içerisinde olduğu bir yer görmedim. Daha önceki Kaymakamımızla bir çok programa beraber katılmışlar. Bu birlik ve beraberlik ruhunu inşallah bizlerde devam ettirerek buraya güzel hizmetler yaparız.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış ve beraberindekilerle Aydıntepe’de yapılan yatırımlar hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunarak buradaki programını sonlandırdı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Aydıntepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Bayburt Üniversitesi Aydıntepe yerleşkesinde çeşitli incelemelerde bulundu.Yerleşke içerisinde bulunan meslek yüksek okulu binasını gezen Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi’nin burada kurduğu kilim atölyesinde kursiyerler tarafından dokunan kilimleri inceledi. Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’dan çalışmalar hakkında aldığı bilgi sonrası bina içerisinde bulunan toplantı salonuna geçip ilçe muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada ise Aydıntepe’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretler kapsamında ilçe muhtarlarıyla da çeşitli değerlendirmelerde bulunmak istediklerini aktardı. Muhtarları ‘ailenin bir parçası’ olarak gördüğünü ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, çeşitli ziyaretleri sırasında bunu dile getirdiğini ve muhtarlarla kader birliği yaptıklarını belirtti. Vali İsmail Ustaoğlu, muhtarların en ücra noktalarda devletin ‘Gören gözü, işiten kulağı’ olduklarını söyleyerek, “Köylerimizle ilgili bir sıkıntı olduğunda ilk bilgi almaya çalıştığımız ve paylaştığımız doğal olarak muhtar arkadaşlarımız. Köylerimizde vatandaşlarımız tarafından seçilmiş muhtarlarımızın olması demokrasimizin yerele yansıtılması, gelişimi ve işletilmesi açısından da oldukça önemli. Muhtarlık müessesesinin kadim geçmişimizde de önemli bir yeri var.” değerlendirmesinde bulundu.Görev anlayışı içerisinde muhtarlara büyük önem verdiğinin altını çizen Vali İsmail Ustaoğlu bu kapsamda her hafta Pazartesi günü saat 9 ve 11 arası muhtarlarla randevusuz olarak bir araya geldiğini bildirdi.Vali İsmail Ustaoğlu, bu tip toplantılara bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini aktararak, “Sizlerin dertleriyle iştigal edecek olan ilimizin yöneticileri buradalar. Burada paylaşacağımız konular hakkında notlarımızı da alarak inşallah 2017 yılı içerisinde sizlere yardımcı olmak adına elimizden gelen gayret ve çabayı da göstereceğiz.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasının ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum amirlerine mevcut sıkıntıların giderilmesi konusunda çeşitli talimatlar verdi. İlçede son olarak Toplum Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, merkez çalışmaları hakkında İl Sağlık Müdürü İlker Hancı’dan bilgi alarak programını noktaladı.Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri eşlik etti.​