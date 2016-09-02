VALİ İSMAİL USTAOĞLU, 5 KÖYÜ DAHA ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu merkeze bağlı Uğrak, Çiğdemtepe, Taşkesen, Alıçlık ve Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köylerini ziyaret etti.

Fırsat buldukça köyleri ziyaret etmeye çalıştıklarını söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu köylere yapılan hizmetlerin önemli olduğunu ifade etti. Vali İsmail Ustaoğlu çalışmaları hem yerinde görmek hem de var olan sıkıntıları tespit etmek için ilgili ekiplerle çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatarak, ziyaretleri sırasında köylerde çalışma yapan kurumlardan temsilci bulundurmaya çalıştıklarını da vurguladı.Uğrak Köyü ziyaretiyle programına başlayan Vali İsmail Ustaoğlu köy odasında yapılan çalışmalar hakkında köy sakinleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Köyde yapılacak foseptik yapım işinin ihale aşamasında olduğu bilgisini veren Vali Ustaoğlu, “Foseptik işini bu yıl içerisinde bitireceğiz. Köydeki yeni yerleşim bölgesinde bir kanalizasyon çalışması da olacak. İçme suyu deposu ihalesi yapıldı ve müteahhit firma kısa süre içerisinde yapımına başlayacak. İki adet 50 metreküplük içme suyu deposu yapacağız. Yine köy içi yollarımızda bir kilit taşı çalışmamız mevcut. Yaklaşık olarak 4 bin metrekare civarında bir çalışma yapmışız. “ diye konuştu.Köylerdeki çalışmalara devam edecekleri bilgisini aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, “Köylerimizin ihtiyaçları olacak. Bu ihtiyaçları bir program dâhilinde aciliyetine binaen bir öncelik sıralaması da yaparak var olan problemleri çözmeye çalışacağız.” Dedi.Uğrak Köyü ziyaretinin ardından Çiğdemtepe, Taşkesen ve Alıçlık köylerini ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu bu köylerde yapılan çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıp köy sakinlerinin talep ve şikâyetlerini dinledi.Son olarak Çayırköprü Köyü’ne geçen Vali İsmail Ustaoğlu köy meydanında köy sakinleriyle bir araya geldi. Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan’ın da burada kendisine eşlik ettiği Vali İsmail Ustaoğlu köy içi parke yapım işlerinin tamamlandığı bilgisini iletti. Su isale hattı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, “ Çayırköprü köyümüzde bin 400 metre ek kanalizasyon çalışmamız mevcut. Bu çalışmamız şu an itibariyle devam ediyor. Ara sokaklarda dâhil olmak üzere toplamda 5 bin 200 metrekarelik bir parke çalışması geçen sene itibariyle tamamlanmış. Tabi burada bizim arzumuz tüm köylerimizdeki vatandaşlarımız bu şekilde rahat imkânlarla gitmek istediği yere gitsin. Milletimiz bunların en iyisine layık. Bu noktada Çayırköprü köyümüzde şanslı köylerimizden biri.” şeklinde konuştu. Köy sakinlerinin köy mezarlığı etrafının düzenlenmesi taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, bu konuda yapılması gereken çalışmalara kendilerinin de destek vereceğini bildirerek köyden ayrıldı.Ziyaretleri sırasında Vali İsmail Ustaoğlu’na Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ve İl özel idare teknik personeli eşlik etti.​