VALİ EPCİM,MEDRESE HOCALARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Cüneyt Epcim, Kardeşlik Köprüsü Projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerinden Bayburt’a gelen medrese hocaları ile kahvaltıda bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ile Trabzon Kuran Kursları Dernekleri Federasyonu öncülüğünde hayata geçirilen projenin Bayburt ayağında birliktelik vurgusu yapıldı. Vali Epcim, kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada Bayburt’a gelen medrese hocalarını saygı ve sevgiyle selamladığını ifade etti. Yaklaşık iki yıldır görev yaptığı Bayburt’un manevi iklimi yaşayan ve yaşatan bir yer olduğunu kaydeden Vali Epcim, bu manada Anadolu irfanının en güçlü yaşatıldığı şehirlerden de bir tanesi olduğuna işaret etti.

Çok sayıda alim ve medrese hocası yetiştirmiş bir memlekette olmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekleyen Vali Epcim, “Bu irfan geleneğini ve tasavvufi geleneği de çok güçlü yaşayan ve yaşatan bir şehir olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son dönem alimleri ve mutasavvıfları arasında da çok önemli isimleri çıkartmış bir memlekette Vali olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.

Zaten sizler bu kimseleri biliyor ve onların yolundan gidiyorsunuz.” dedi. Kardeşlik Köprüsü Projesini çok önemli ve anlamlı bulduğunu aktaran Vali Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde bu ve benzer çalışmaların başarılı şekilde uygulandığını söyledi.

Vali Epcim, bu doğrultuda birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine yönelik önemli sonuçlar elde ettiğine dikkat çekerek, “Güneydoğu tarihinin en zor günlerinde o bölgede hizmet eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum, memleketimiz çok zor günler yaşadı.

Fakat özellikle bölgedeki sizler gibi değerli insanların önemli katkıları oldu. Sürece verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz noktada şu anda terörle mücadeleye yönelik ulusal birlikteliğimizin en önemli adımları atılıyor. Bu sürece verdiğiniz destek için de devletimiz ve milletimiz adına medrese âlimlerine çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.





