 ﻿
VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Arpalı Belediye Meclisi “Barış pınarı” harekatına destek amaçlı toplandı.
Bayburt türkülerinin gönüllü bekçilerinden biri olan ve de sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak öne çıkan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı...
Trabzon Bayburtlular Dede Korkut derneği projeler için düğmeye bastı.

Vali Epcim, Demirözü'nde öğrencilerle fidan dikti

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" projesine yönelik imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Demirözü'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Epcim, Demirözü'nde öğrencilerle fidan dikti
02 Kasım 2019 Cumartesi 13:10

Demirözü Belediyesi ve Orman İşletme İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Vali Cüneyt Epcim, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Epcim proje ile ağaç dikmenin önemine dikkat çekmek ve orman varlığı konusunda vatandaşlar arasında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

 Bayburt’taki orman varlığını benzeri projelerle artırmak istediklerine işaret eden Vali Epcim, “Özellikle Bayburt’ta topraklarımızın yüzde 55’i meralardan oluşuyor. Bu alanların hayvancılık faaliyetleri için kullanımı vatandaşlarımızın ağaçlandırma konusunda biraz çekimser kalmasına sebep olmuş. Vatandaşlarımızın rızası doğrultusunda bu alanlar da dâhil olmak üzere bizlerden talep edilen ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Bu çalışmalarımızı yakın zamanda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kamuoyuyla da paylaşmış olacağız.” diye konuştu. Vali Epcim, söz konusu etkinliklerin ilkinin 11 Kasım’da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını hedefleyen ‘Geleceğe Nefes’ projesiyle başlatılacağını açıkladı. Projenin ilk ayağında Bayburt’ta üç köyü kapsayacağı bilgisini paylaşan Vali Epcim, “Bayburt Merkezi ile Soğanlı Dağları’nda geçmiş yıllarda başlatılan ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmalarına bu yıl da devam edeceğiz.

Böylelikle daha yeşil bir Bayburt noktasında bizler de elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Etkinliğe katılan öğrencilere ve katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Vali Epcim, “Emeği geçen kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Ağaçlandırılması için bu alanın tahsisini sağlayan Demirözü Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. İlçemizin geleceği adına güzel bir girişimde bulundular.

Bu çalışmaları bundan sonra da devam ettireceğiz.” dedi. Vali Epcim daha sonra öğrencilerle fidan dikerek can suyu verdi. Etkinlik, katılımcıların fidanlar önünde hatıra fotoğrafı çekilmeleriyle sona erdi.

 

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Ziraat Türkiye Kupasına Bursa maçıyla veda ettik
Sonraki Haber
TUZLA ŞUBESİNDE TANIŞMA VE KAYNAŞMA GECESİ DÜZENLENDİ.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.