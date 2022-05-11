Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
0
Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi yürütülüyor.
Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi yürütülüyor.
0
Süper Lig'de 7. kez şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un büyük başarısı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'de 7. kez şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un büyük başarısı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
0
Bayburt'ta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.
Bayburt'ta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.
0
banner520

VALİ CÜNEYT EPCİM’E ENGELLİLER HAFTASI ZİYARETİ

Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

VALİ CÜNEYT EPCİM’E ENGELLİLER HAFTASI ZİYARETİ
11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:09

BAYBURTGÜNDEM-  Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Merkez sakinlerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, devlet olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de heyet adına Vali Epcim’e teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret Vali Cüneyt Epcim’e çiçek takdimiyle sona erdi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yağmur Dağhan ile kurum personeli yer aldı.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
0
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Devam Ediyor
0
Bayburt’ta Yılın Şoförü Recep Erkut Topal oldu.
Bayburt’ta Yılın Şoförü Recep Erkut Topal oldu.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.