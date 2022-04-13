Vali Cüneyt Epcim,Danişment Kız Kur’an Kursu’nda iftara katıldı

Vali Cüneyt Epcim ile Hanımefendi Büşra Epcim, Danişment Kız Kur’an Kursu’nda iftara katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Merkeze bağlı Danişment Köyü’ndeki kursta hafız adayı öğrenciler tarafından okunan hatmi şerifin duası da yapıldı.

İftar programı sonrası hafız adaylarına seslenen Vali Cüneyt Epcim, kendileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kur’an kursunu her ziyaretinde maneviyat ve aydınlık hisleriyle dolduğunu belirten Vali Epcim, hafızların bu ülke için büyük anlamlar ifade ettiğini söyledi.

Geçmişten bugüne birçok hafız yetiştirmiş Bayburt’ta artık yüzlerce hafız yetiştiğini ve kendilerinin de bunun mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Vali Epcim, bu sürece bir çok kimsenin destek olduğunun altını çizerek “Hafızlarımız yetişsin diye tabi ki başta İl Müftülüğümüzün ve İl Müftümüzün çok büyük gayretleri var. Bunun yanında Diyanet camiasının çok kıymetli hocaları var. Hepsini saygıyla, sevgiyle bir kez daha selamlıyor, kendilerine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim, hafızlığın çok mühim bir vazife olduğuna vurgu yaptı.

Öğrencilerden hafızlık eğitimlerinin yanı sıra eğitim hayatlarında da önemli başarılar beklediklerine değinen Vali Epcim, şöyle devam etti: “Sizlerden akademik anlamda da çok büyük başarılar beklemekteyiz. Hafızların akademik başarısının oldukça yüksek olduğunu bizatihi görmüş ve yaşamış birisiyim. Özellikle ezber kabiliyetinizin, zihinsel yeteneklerinizin oldukça gelişeceğini düşünüyorum. Sizler ileride okul hayatında da, akademik anlamda da çok başarılı olacaksınız. Önce hafızlığı bitireceksiniz sonra da üniversite hayatınızda ve diğer eğitim kurumlarında çok başarılara imza atacaksınız. Ülkemizin hafızlara ihtiyacı var.”

Devlet olarak hafızlarla gurur duyduklarını dile getiren Vali Epcim, bundan sonra da değişik vesilelerle bir arada bulunmak istediklerini belirtti.