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Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı

"Milletimizin bağımsızlık ve hür yaşama iradesinden ödün vermeyeceğinin ve vatan topraklarını kaderine terk etmeyeceğinin nihai simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle karşılamaktayız.

Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
30 Ağustos 2019 Cuma 15:52

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos sabahı başlatılan Büyük Taarruz, Bayburtlu Ziveroğlu Yüzbaşı Agah Bey’in şehadetiyle bayraklaşmış ve 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük mücadele, Anadolu’nun düşman işgalinden ebediyen temizlenmesini sağlamakla kalmamış söz konusu vatanı ve namusu olduğunda yokluk içindeki bir milletin her türlü imkânsızlığa karşın neleri başarabileceğini de açıkça ortaya koymuştur. Türk Milleti böylelikle büyük fedakârlıklarla kendine yurt edindiği mukaddes vatan topraklarında sonsuza kadar bağımsız yaşama ülküsünden vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır.

Milletimiz, o destansı mücadelesiyle İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif’in mısralarında neşrettiği gibi; zillete gark olmamış, mahrem mabedinde nâkûs inletmemiş, ezanları susturmamış, şehit kanlarıyla sulanan vatan topraklarının şenâatle çiğnenmesine rıza göstermemiştir. Yüce milletimiz, dün olduğu gibi bugünde devletini yıkmak, birlik, beraberlik ve kardeşliğini parçalamak isteyenlerin karşısında aynı zafer azmi ve ruhuyla dimdik ayakta durmakta, aynı şuur ve inançla, geçmişten aldığı emaneti geleceğe sağlam bir şekilde ulaştırmak adına yoluna devam etmektedir.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, devletimiz ve milletimizin ilelebet payidar olması temennisiyle Aziz Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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