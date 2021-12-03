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Vali, Cüneyt Epcim Engelliler gününde,tekerlekli sandalyeyle parkur geçti

Bayburt’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Engelliler Günü etkinlikleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün engelli bireylerle Vali Cüneyt Epcim’i ziyaretiyle başladı.

Vali, Cüneyt Epcim Engelliler gününde,tekerlekli sandalyeyle parkur geçti
03 Aralık 2021 Cuma 17:22

BAYBURTGÜNDEM-  Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim’e konukları tarafından çiçek takdim edildi.

Vali Epcim burada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle başta engelli bireyler olmak üzere tüm dezavantajlı kesimleri sevgiyle selamladığını bildirdi. 3 Aralık’ın dünyanın birçok ülkesinde engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Epcim, bu kapsamda Türkiye’de de bir takım etkinlikler yapıldığını söyledi.

Vali Epcim, Bayburt’ta da bu doğrultuda bir dizi etkinlikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün kutlanacağını belirtti.

Engellilerin yaşadıkları zorlukları paylaşmak ve sorunlarını anlamak istediklerini dile getiren Vali Epcim, “Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizlerden bir isteğiniz varsa sizlere de söz vermek isteriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nüzü bu vesileyle tebrik ediyorum. Ziyaretiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise Bayburt olarak 790 bireye evde bakım hizmeti verdiklerini ifade etti. Engelli 594 bireye Engelli Kimlik Kartı ile hizmet verdiklerini sözlerine ekleyen Gümrükçü, “Kamu binalarında 72 erişebilirlik denetimi yaptık. Amacımız sizlerin destekleriyle Engelsiz Bayburt oluşturabilmek. Bugün de bir farkındalık oluşturup asıl engelin akıllarda ve kalplerde olduğunu ve bütün engelleri kaldırma noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türk Dünyası Parkı’nda “Engelsiz Gözüyle Bayburt” fotoğraf ve resim sergisi düzenlendi. Park içerisinde engellilerin yaşadıkları zorlukları deneyimlemek amacıyla Vali Cüneyt Epcim, tekerlekli sandalye ile parkurdan geçti. Vali Yardımcısı Göksel Yüksel de aynı şekilde beyaz baston ile gözleri kapalı biçimde yürüme parkurunu deneyimledi.

Engelliler Günü etkinlikleri Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri tarafından düzenlenen el ürünleri sergisiyle devam etti. Merkezde gerçekleştirilen etkinlikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla aile pastası kesildi.

Etkinliklere Vali Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

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