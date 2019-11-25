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Vali Cüneyt Epcim, Balca ve Kabaçayır Köylerini Ziyaret Etti

Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Balca ve Kabaçayır köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi, hasta ziyaretinde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, Balca ve Kabaçayır Köylerini Ziyaret Etti
25 Kasım 2019 Pazartesi 10:31

Ziyaretlerine Balca Köyü’nden başlayan Vali Epcim, köy konağında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vali Epcim, köy sakinleriyle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunarak evde bakım hizmetinden faydalanan hastaları ziyaret etti.

Balca Köyü’ndeki programı kapsamında Mehmet Akif Memiş’i evinde ziyaret eden Vali Epcim, aile yakınları ile görüştü. Ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ve köy muhtarı Selim Yıldız eşliğinde aynı köyde ikamet eden Rabiye Yıldız ve Rafet Aslan’ı ziyaret ederek hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Vali Epcim, Balca Köyü’ndeki ziyaretleri sonrasında Kabaçayır Köyü’ne hareket etti. Kendisini karşılayan muhtar Nihat Söylemez ve köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Epcim, şikayet ve talepler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Burada da ev ziyaretleri gerçekleştiren Vali Epcim, evde bakım hastaları Süha Söylemez, Oğuzhan Köroğlu ve Nuran Söylemez ile bir araya geldi.

Vali Epcim, hastaların durumuna ilişkin bilgi alışverişinde bulunduğu aile yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletip, şifa diledi.

Ziyaretleri sırasında Vali Cüneyt Epcim’e, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti.

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