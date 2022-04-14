Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de düzenlenen birlik ve dayanışma iftarına katıldı.

İftar programında çevre köylerin muhtarları ile vatandaşlar da yer aldı. İftar programı sonrasında Vali Epcim, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Burada vatandaşların çeşitli konularda sorularını yanıtlayarak yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

BAYBURTGÜNDEM- Vali Epcim, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek ibadetlerinin kabulünü diledi. İftar programına Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Genel Meclis Üyesi Sinan Birgül, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe İlçe Başkanı Halil Beşbaş ile partililer ve vatandaşlar katıldı.