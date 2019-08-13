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Vali Cüneyt Epcim Arpalıyı ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim ve Başkan Pekmezciden Arpalı Belediyesine ziyaret.

Vali Cüneyt Epcim Arpalıyı ziyaret etti.
13 Ağustos 2019 Salı 12:33

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur bayram ziyareti için Arpalı Beldesine giden Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'e çay ikramında bulundu.

 Bir süre sohbet eden protokol üyeleri daha sonra Çoruh Nehri'nde balıkları beslediler.

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