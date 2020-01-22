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Vali Cüneyt Epcim, AFAD İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Cüneyt Epcim, Afet ve Acil Durum (AFAD) Bayburt İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, AFAD İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti
22 Ocak 2020 Çarşamba 12:44

AFAD İl Müdürü Adil Arslan’dan kurum çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada dünyadaki kriz, afet ve çatışma bölgelerine en fazla yardım gönderen ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, AFAD’ın bu çalışmalarda kritik görevler üstlendiğine işaret etti. Bu doğrultuda AFAD’ın her türlü gelişmeye hazırlıklı olmasının hayati önemde olduğuna değinen Vali Epcim, çalışmaların hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Vali Epcim, birimlerde yaptığı incelemelerin ardından ziyaretini sonlandırdı.

Vali Cüneyt Epcim’e ziyareti sırasında AFAD İl Müdürü Adil Arslan ile kurum yöneticileri eşlik etti.

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