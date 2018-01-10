VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN 10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ MESAJI

"Mülki İdare yapısı ve Mülki İdare Amirliği’nin kökleri, Türk Milleti tarafından kurulan devletlerle çok eski tarihlere kadar uzanmakla birlikte bugünkü yönetim yapısının şekillenmesi Osmanlı Devleti döneminde 1836 yılında Sadrazamlığa bağlı olmak üzere kurulan Dâhiliye Nezareti altında güçlü merkezi yönetim sistemine geçilmesiyle başlamıştır. Tanzimat Dönemi’nde gerçekleştirilen batılılaşma ve Islahat hareketleri ile "eyalet sisteminden", "il sistemine" geçilmiş, 1908 yılına gelindiğinde II. Meşrutiyet ilan edilmiş̧, “Teşkilat-ı Esasiye” kanununun 109. maddesine göre idari teşkilat üç̧ kademeli olarak, mülki taksimat vilayet, sancak ve kaza olarak ifade edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde, Osmanlı Devleti’nden gelen mülki idare biçiminde ve idari kademelerde köklü değişikliklere gidilmemiştir. 10.06.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 1. Maddesinde Türkiye’deki yerleşmeler kademelenmesi şu şekilde ifade edilmektedir: “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.”

Geçmişten bu güne Devletimizin yönetim kademelerinde görev yapan Mülki İdare Amirlerimiz, Devleti ve Hükumeti, bu bağlamda Devletin varlığı, birliği, gücü ve otoritesini temsil etmekle birlikte, devletin bütün vatandaşlarına uzanan şefkat elini de temsil etmekte, sevgi, sadakat ve güven, bağlarını da güçlendirmektedir.

Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı Genel Kurulu’nda 10 Ocak tarihi, 10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk Mesleki Toplantı ‘ya atıfta bulunularak, “İdareciler Günü” olarak kabul edilmiştir.

"İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın", "Halka hizmet, Hakka hizmettir", anlayışı içinde Ülkesine ve Milletine hizmet etme bilinci ile çalışan Mülki İdare Amirleri, devletimizin en köklü, en temel, en önemli yapı taşlarından biridir. Milletimizin birliği, beraberliği, huzuru, esenliği, refahı ve güvenliği, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitimi, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması, her alanda kapasite ve standartların yükseltilmesi ve benzeri pek çok konuda üstün özveri ve yüksek vazife bilinciyle çalışan Mülki İdare Amirleri geçmişten bu güne sayısız hizmetler sunmuş olup bu hizmet yolculuğuna başarıyla devam etmektedirler. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz bu özverili mesleği ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca yürüten bütün Mülki İdare Amirleri'nin "10 Ocak İdareciler Günü"nü kutluyor, hem meslektaşlarımız hem de bütün ülkemiz için huzur, esenlik, hayır, başarı, iyilik ve güzelliklerle dolu yarınlar temenni ediyorum."

Ali Hamza PEHLİVAN

Bayburt VALİSİ​