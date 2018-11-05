Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi Projesi Değerlendirme Toplantısı ve Hibe Dağıtım Töreninde Vali Pehlivan’a tarım ve hayvancılık projeleri ile çiftçilere verdiği destekler dolayısıyla sektör temsilcileri tarafından “Çiftçi Dostu Vali” plaketi takdim edildi.

Sektör temsilcileri adına plaket takdimini yapan Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Vali Pehlivan’a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. Yıldırımtepe, “Sayın Valimize yaptıkları çalışmalar ve çiftçilerimizin yanında olup vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tarımla ilgili birçok sorunun çözümü Bayburt’tan çıkmıştır. İl Müdürlüğümüz bu konuda çok iyi çalışmaktadır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müz tarafından çıkarılan kurum bülteninin bir sayısında Sayın Valimizin yeni doğan buzağıyı beslediği fotoğrafı kapak olarak kullanmışlar. Yabancı illerden ilimize gezmeye gelen misafirler bu fotoğrafı gördüler. ‘Fotoğraftaki kim.’ diye sordular. Ben de ilimizin Valisi olduğunu söyledim. ‘Ne kadar şanslısınız. Valiniz ahıra girmiş buzağı besliyor.’ dediler. Dolayısıyla ben Sayın Valimize tarım ve hayvancılığa verdiği destekler dolayısıyla şükranlarımı arz ediyor ve kendisini tarım gönüllüsü, çiftçi dostu olarak ilan ediyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan ise plaket dolayısıyla başta Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe olmak üzere Tarım, hayvancılık sektöründeki sivil toplum kuruluşları ile çiftçilere teşekkürlerini iletti. Tarım ve hayvancılığın Bayburt için lokomotif sektör olduğu değerlendirmesinde bulunan Vali Pehlivan, “İlimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına ilgili kurumlarımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Şahsıma layık gördüğünüz bu plaket için başta siz değerli çiftçilerimiz olmak üzere Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve ilgili diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımız ve ilgili kurum kuruluşların desteğini alarak mesai arkadaşlarımız ile bir takım anlayışı içinde gerçekleştirdiğimiz bütün bu çalışmaların bir hedefi var; emek ve zahmetle tarlada ürününü yetiştiren, dağda, bayırda hayvanını otlatıp oradan bir gelir elde etme gayreti ile başta aile ekonomisine daha sonra da ili ve ülkesinin ekonomisine katkı sunmaya çalışan emektar çiftçilerimizin yüzünü güldürebilmek, ekonomik standartlarını yükseltebilmek. İnşallah paydaşlar arasındaki bu birliktelik devam ettiği sürece daha güzel neticelere ulaşılacaktır. Bütün bu tarımsal hizmet ve faaliyetlerin merkezinde sizler varsınız. Sizlerin gayreti olmasa projelerin hayata geçirilmesi mümkün değildir. Değerli çiftçilerimiz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri saygı ve şükranla selamlıyorum. Şahsıma layık gördüğünüz ve sorumluluklarımızı daha da artıran bu kıymetli takdiminiz için bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.