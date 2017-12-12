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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, YILIN FOTOĞRALARINI OYLADI

Vali Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı (AA)’nın geleneksel hale getirdiği “Yılın Fotoğrafları Oylaması”na katıldı.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, YILIN FOTOĞRALARINI OYLADI
12 Aralık 2017 Salı 11:02

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel, anlamlı ve değerli olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü", Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", Onur Çoban'ın "Myanmar'dan teknelerle kaçış", Kayhan Özer'in "Balkanlar'da Erdoğan sevgisi"; "Yaşam" kategorisinde Fikret Delal'ın "Rize'de telerefikle ulaşım", Cem Öksüz'ün "Türk Yıldızları İzmir'de", Ali Jadallah'ın "Engelli kardeşlerin yaşamı"; "Spor" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi", Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" ve Şener Toktaş'ın "Bitlis'te kayak antrenmanı" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirleri tarafından ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında çekilen fotoğrafların yer aldığı “AA Yılın Fotoğrafları Oylaması”nda, “Haber”, “Yaşam” ve “Spor” olmak üzere üç farklı kategoride yüze yakın fotoğraf oylamaya sunuluyor.​

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