VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, YILIN AHİSİNE KAFTANINI GİYDİRDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, 30. Ahilik Haftası Dolayısıyla Düzenlenen Kutlama Programına katıldı.

Program öncesi el sanatları ürünleri sergisini ziyaret eden Vali Pehlivan, öğrenci ve halk eğitim merkezi kursiyerlerinden bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yaptığı açılış konuşmasında ahiliğin yaşam felsefesi olan önemli bir okul olduğunu ve ahilik kurumu incelendiğince milletimizin tarihsel gelişim sürecinin de daha yakından öğrenileceğini belirtti.

Vali Pehlivan ahiliğin tarihi ile Türk İslam tarihinin ortak bir paydada bütünleştiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Türk Milletinin tarihi, İslam Tarihi ve milletimizin Orta Asya’dan Anadolu’ya geliş süreci, Anadolu'da kurduğumuz beylikler, devletler, Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte devam eden bu sürece baktığımızda ahiliğin tarihini de bakmış olursunuz. Anadolu topraklarının İslamlaşması sürecinde ahilik, çok önemli fonksiyon üstlenmiştir. Bu süreçte ahilik kurumu ahi beyleriyle varlığını hissettirmeye başlamış, ahi beyleri hem yöneticilik hem kanaat önderliği yapmıştır. Bizim kültürümüz ve inancımız şehirlerin, beldelerin fethinden önce gönüllerin fethini benimsemiştir. Nitekim; Anadolu’da devlet teşkilatlanması sağlanmadan önce kanaat önderleri öncelikle gönüllerin ihyasını gerçekleştirmiştir. Sonrasında idari yapı anlamında beylikler ve devletler kurulmuş, şehirlerin imarı ve iskanı sağlanmıştır.”

Ahiliğin sağlam temeller üzerine kurulu sıkı bir denetim mekanizmasına sahip olduğunu bildiren Vali Pehlivan, “O günün şartlarında esnaflıkla ilgili de genel geçer kaideler konulmuştur. Bu kural ve kaideler kendi inanç ve kültür yapımızda olan değerlerin, kurallar manzumesinin tezahürü olmuştur. Ahilikle ilgili geçmişe dönük bir araştırma yaptığınız zaman görüyorsunuz ki; orada çok önemli ve hayata tatbik edilmesi gereken öğütler var. Her şeyden önce ahi kardeş anlamına geliyor. Kardeşlik vurgusu var. Ölçüde tartıda adaletli olma var. Ölçü ve tartıda hile yapmama öğüdü, paylaşmak ve cömertlik var. Veren el alan elden üstündür anlayışı var. Kapısını, sofrasını, gönlünü açık tutma anlayışı var. Ahilikte, şimdinin Esnaf Odaları’na benzer şekilde esnafların denetlendiği bir mekanizma söz konusudur. O günün şartlarında örneğin pabuç üreten yerler istedikleri gibi bu işe başlayamıyorlar. Usta çırak ilişkisiyle yıllarını o mesleğe vererek bu hakka sahip oluyorlar. Bu süreç içerisinde ortaya koyduğunuz ürünler ahilik teşkilatı tarafından teste tabi tutuluyor. Eksiklikler varsa yeni bir şans veriliyor. Eğer kaliteli bir ürün ortaya koyarsa esnaf olarak faaliyetine devamına müsaade ediliyor. Fakat kaliteden ödün verilmiş, olması gerektiği gibi bir ürün üretilememişse o teşkilatın başında bulunan kişi üretilen ürünü alıp esnafın çatısına doğru atıyor. Pabucunu dama atmak deyimi işte buradan doğmuş bir terimdir. Aslında bu örnek içerisinde önemli mesajlar barındırıyor. Esnaflık, zanaatkârlık yapıyorsanız işinizi en güzel şekilde yapacaksınız. Bu her şeyden önce vicdani bir sorumluluktur. Fakat bunun yanı sıra hukuki yaptırım olarak da bir karşılığı söz konusudur.” diye konuştu.

Vali Pehlivan ahiliğin barındırdığı niteliklerin günümüzde de uygulanması gerektiğini aktardığı konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Mesleki ve Teknik liselerimizde bu konuların daha derinlemesine işlenmesini arzu ediyoruz. Oradaki meslek öğrenen gençlerimiz mesleklerini bu şekilde en iyi biçimde öğrensin ve icra etsinler. Ahilik nasihatları sözde kalmamalı. Bunları tekrar etmek elbette önemli fakat uygulandıkça daha da değer kazanacaktır. Bu konuda tepeden tırnağa hepimize düşen sorumluluklar var. İnanıyorum ki bu bilinçle hareket edersek iyilik namına başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ahilik haftası etkinliklerinin oluşumunda emeği geçen bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, hayır ve iyiliklere vesile olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum.”

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ise ahiliğin tarihçesinden bahsettiği konuşmasında yılın ahisi olarak unutulmaya yüz tutmuş meslek sahipleri arasından kriterleri sağlayan en yaşlı üyenin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu tarafından Yılın Ahisi olarak seçildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yılın Ahisi olarak seçilen Arif Hikmet Deligöz’e Vali Ali Hamza Pehlivan ve ESOB Başkanı Selahattin Karaman tarafından ahilik kaftanı giydirilerek kuşak bağlandı.

Program Yılın Kalfası olarak seçilen Serpil Kardeş ve Yılın Çırağı olarak seçilen İbrahim Aydın’a Belediye Başkanı Mete Memiş,Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programda ayrıca Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran’ın hayatından bir kesit sergilediği tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Programa Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.​