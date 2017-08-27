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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TAŞÇILAR KÖYÜ'NÜ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ali Hamza Pehlivan, Taşçılar Köyü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TAŞÇILAR KÖYÜ'NÜ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU
27 Ağustos 2017 Pazar 11:29

Köy Muhtarı ve köy sakinleriyle sohbet eden Vali Pehlivan ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi. Vali Pehlivan daha sonra Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya ile birlikte köy içerisinde incelemeler yaptı, planlanan çalışmalar hakkında ilgililerle değerlendirmelerde bulundu. Ziyarete Taşçılar Köyünden olan İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İbrahim Dündar da iştirak etti.​

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