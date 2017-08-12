VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TAHT KÖYÜ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, Merkez’e bağlı Taht Köyü’nü ziyaret ederek devam eden köy içi düzenleme ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Taht Köyü'nde Cuma Namazı ve sonrasında İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'in katılımıyla Köy Muhtarı ve Vatandaşlar ile bir araya gelerek köyün genel durumu ile ilgili tespit ve istişarelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler aldı.