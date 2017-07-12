VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞEHİT RECEP EŞİYOK’UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Recep Eşiyok’un baba evini ziyaret etti.

Şehidin Merkeze bağlı Taşkesen Köyü’nde ikamet eden ailesinin bulunduğu eve gelen Vali Ali Hamza Pehlivan, baba Nurettin Eşiyok’tan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şehitler için evde Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Vali Pehlivan şehidin evinde bir süre aile yakınlarıyla sohbet etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit ailesi ziyareti sonrası yanındaki heyetle şehidin köy merkezinden bir kilometre uzaklıktaki kabrine geçti. Kabri başında okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla anılan Şehit Recep Eşiyok’un mezarına Vali Pehlivan ve protokol mensupları tarafından gül bırakıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehit Recep Eşiyok’un baba evini ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Ali Hamza Pehlivan, “Şehit ailelerimiz bizlere onların emaneti. Devletimizin varlığı ve milletimizin birliği için gerek 15 Temmuz darbe girişimi olsun gerekse diğer operasyonlar sırasında olsun terörün her türlüsüne karşı korkmadan kendini siper eden, bu uğurda canlarını veren Aziz Şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu topraklarda rahat ve huzurlu yaşıyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize de acil şifalar versin.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Tank Albay Davut Balibaşa ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri eşlik etti.​