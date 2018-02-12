Vali ali Hamza pehlivan Sancaktepe köyü’nde vatandaşlarla buluştu

Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt Valiliği himayesinde İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 90 günde 180 Eğitim Çalışması başlığı altında düzenlenen eğitim toplantılarının 100’üncüsünde Sancaktepe Köyü’nü ziyaret etti.

Köye gelişinde Sancaktepe Köyü Muhtarı Adnan Dursun ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Pehlivan yatsı namazı sonrası köy odasında vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Vali Pehlivan ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla köy ve mahallelerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerin, kamu hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirme görev ve sorumluluklarının bir gereği olduğunu belirtti. Kamu kurumu çalışanlarının yereldeki ihtiyaçları tespit ederek bunların çözümüne yönelik gerekli işlemleri etkin bir şekilde yerine getirmeyi, projeler geliştirmeyi, birlik ve beraberliği, devlet millet kaynaşmasını pekiştirmeyi amaçladıklarını belirten Vali Pehlivan, “Bu süreçte elbette ilgili arkadaşlarımız görev ve sorumlulukları içerisinde bulundukları birimlerle ilgili iş ve işlemleri yerine getirmekle birinci derecede görevlidir, fakat bunu yaparken sadece o birimlerin bulunduğu binaların içinde değil mümkün olduğunca alana çıkmaları, yerinde tespitler yapmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızla bire bir iletişim kurmak, sizlerin sorunlarına çözüm üretmeye çalışmak İlin Valisi olarak ben de dahil olmak üzere bütün kamu görevlilerinin en temel sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bir hafta mahallelerimizde bir hafta köylerimizde olmak üzere bu buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Siz saygıdeğer hemşerilerimizle bir araya gelmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Bizler sizlere hizmet etmek için görev yapmaktayız. Bu akşam özellikle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’müz bünyesinde başlatmış olduğumuz 90 Günde 180 Eğitim Programı çerçevesinde 100. toplantıyı gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Bayburt’umuzun son derece güzel bir kültürü var; köy ve mahalle odaları buluşmaları… Bu geleneği gelecek kuşaklara aktarmak adına toplantılarımızı odalarımızda gerçekleştiriyoruz. Misafirperverliğiniz dolayısı ile Muhtarımızın şahsında hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Son on beş yılda ülkemiz ile ilimizde önemli yatırımların hayata geçirildiğinden bahsederek sözlerini sürdüren Vali Pehlivan, “Bu projelerden ilimiz de çok şükür nasibini alıyor. Sizlerde muhakkak takip ediyorsunuzdur; en son ihalesi yapılan havalimanından tutun 200 yataklı yeni devlet hastanesine, spor tesislerinden, tarım yatırımlarından hayvancılık desteklerine, eğitim alanında yapılan yeni okullara kadar her alanda bir çalışma söz konusu. Yine alt yapı hizmetlerinde çok şükür iyi noktalardayız. Sancaktepe Köyü’müzde sorunların tamamına yakını çözülmüş durumda. İçme suyu, kanalizasyon, köy içi asfalt çalışması tamamlandı. Bu yıl içinde okula ek derslikler yaptıracağız. İlave fosseptik inşa edecek, grup yolundaki bakım onarım işlerini devam ettireceğiz. İl genelinde 2017 yılında yarısı yeniden yapılmak suretiyle 120 içme suyu deposu yaptık. 28 kilometre şebeke hattı ile 78 kilometre isale hattı yenilenmesi ve 226 deponun temizlik çalışmalarının yapımı gerçekleştirildi. DSİ tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde 11 yatırım hizmete alındı aynı zamanda 66 projenin çalışmalarına devam ediliyor. Karayolları yatırımları kapsamında, Vauk Tüneli, Kop Tüneli, Soğanlı Tüneli gibi bir birinden önemli 13 proje var. OSB’nin alt yapı çalışmalarını tamamlanma aşamasına geldi, yeni yatırımcılarla görüşmelerimiz başladı. Yeni yatırımlarla inşallah istihdama önemli katkılar sunulacak. Arpalı’da komando tugayı kurma çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yılların özlemi olan bu konu sonunda gerçekleşiyor. Tüm bu yatırımların hayata geçirilmesindeki büyük desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Maliye Bakanımız ve onların şahsında hükümetimizin bütün sayın bakanlarına ilimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Hizmetlerin temel amacının vatandaşların yaşam standardını yükseltip gelecek nesillerin daha müreffeh bir yaşam sürdürmelerini sağlamak olduğunu bildiren Vali Pehlivan, “Biz millet olarak tarih sahnesinde hep iyilikten yana, hayırdan yana, birlik ve beraberlikten yana; insanlara huzur, güvenlik ve esenlik getirmekten yana olmuşuz. Bugün de Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sürdürdüğü ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ da bu amacı taşıyor. İçeride birlik ve dayanışmamız güçlü olduğu müddetçe inşallah hiçbir şer güç bizi yolumuzdan döndüremeyecek, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozamayacak, devletimizin milleti ile kenetlenmiş şekilde emin adımlarla yoluna devam etmesini engelleyemeyecek. Afrin Şehitlerimize ve onların manevi şahsında bütün Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Gazilerimize sağlık ve afiyetler versin. Allah şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun.” İfadeleriyle sözlerini noktaladı.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri buzağı ölümlerinin azaltılmasına yönelik hazırlanan sunumlarını gerçekleştirerek tarım ve hayvancılık desteklerinden bahsetti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, SGK İL Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, İşkur İl Müdürü Abdullah Kahveci, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.