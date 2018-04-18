Vali Ali Hamza Pehlivan, Rüştü, Tomlacık ve Çayıryolu köyleri grup yolunda devam eden bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.
Bölgede devam ettirilen çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler alan Vali Pehlivan, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Vali Pehlivan buradaki incelemelerinin ardından köye gelerek geçtiğimiz yıl tamamlanan köy içi düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinleyerek ziyaretini sonlandıran Vali Pehlivan’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Rüştü Köyü Muhtarı Ertuğrul Akkoyunlu eşlik etti.
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