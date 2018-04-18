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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN RÜŞTÜ, TOMLACIK VE ÇAYIRYOLU KÖYLERİ GRUP YOLUNDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, Rüştü, Tomlacık ve Çayıryolu köyleri grup yolunda devam eden bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN RÜŞTÜ, TOMLACIK VE ÇAYIRYOLU KÖYLERİ GRUP YOLUNDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
18 Nisan 2018 Çarşamba 13:06

Bölgede devam ettirilen çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler alan Vali Pehlivan, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Pehlivan buradaki incelemelerinin ardından köye gelerek geçtiğimiz yıl tamamlanan köy içi düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinleyerek ziyaretini sonlandıran Vali Pehlivan’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Rüştü Köyü Muhtarı Ertuğrul Akkoyunlu eşlik etti.

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