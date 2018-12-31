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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN: “OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİMİZ KURALLARA HARFİYEN UYMAK ZORUNDADIR.”

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul servis araçları sürücüleri ve rehber personele yönelik düzenlenen trafik güvenliği konulu panele katıldı.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN: “OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİMİZ KURALLARA HARFİYEN UYMAK ZORUNDADIR.”
31 Aralık 2018 Pazartesi 15:35

Şair Zihni Kültür Merkezi’ndeki panelde konuşan Vali Pehlivan öğrencilerin eğitim sürecinin her aşamasında güven içerisinde olmalarını çok önemsediklerini ve bu bağlamda öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz haftalarda ilgili arkadaşlarımızla birlikte okul servis araçlarında denetlemelerine bizzat iştirak ettik. Emniyet ve Jandarma birimlerimiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü personelimiz tarafından sürekli olarak yapılan denetleme faaliyetlerine katılarak bir mesaj vermek istedik: ‘Kurallara ne kadar uyarsak muhtemel kazaları o derecede minimize etmiş, inşallah da ortadan kaldırmış oluruz. Bu çocuklar, bu gençler yol boyunca sizlere emanettir. Servisler olarak çocukları ailelerinden teslim alıyor okullarına, okullarından alıp ailelerine götürüyorsunuz. Bu vazifenizi en azami hassasiyetle yerine getirmeniz gerekiyor. Okul servis şoförleri, öğrencilerimizin güvenliği için kurallara harfiyen uymak zorundadır. Sizlerden beklentimiz budur.” dedi.

Trafikte can ve mal güvenliğini daha güvenli hale getirmek için her geçen gün yeni tedbirler alındığını belirten Vali Pehlivan, “Çocuklarımızın ulaşımını daha güvenli hale getirmek için her gün yeni uygulamalar, yeni düzenleme ve tedbirler getiriliyor. Bu aslında hepimizin görevi. Bir kaza olduğunda hepimizin yüreği ağzına geliyor. Giden canı geri getirmemiz mümkün değil. Maddi hasarları belki onarabilirsiniz fakat Allah korusun, giden canı geri getiremezsiniz. Biz istiyoruz ki hiç böyle olaylar yaşamayalım. Yaşanabilecek olaylar meydana gelmeden önüne geçelim.” diye konuştu.

Vali Pehlivan servis sürücüleri ve rehber personelden araçlarda tespit edilen eksikliklerin anında giderilmesini isteyerek özellikle trafik kurallarına uyma noktasında hassasiyetle davranmaları beklentisini dile getirdi. Trafikte şoförlerin yapacağı her davranışın öğrencilere de örnek teşkil edeceğini belirten Vali Pehlivan, “Sizin kurallara riayet etmeniz öğrencilere de örnek teşkil ediyor. Siz direksiyon başına geçtiğinizde emniyet kemerinizi takarsanız öğrencilerimiz de takacaktır. Kırmızı ışıkta durursanız o çocuklarımızda sürücü olduğunda kırmızı ışıkta duracaktır. Siz hız limitlerine uyuyorsanız onlar da uyacaktır. Yani bir boyutuyla sizler öğrencilerimize örnek de teşkil ediyorsunuz. Sizlerden iyi örnek olmanızı istiyoruz. Hepinize işlerinde başarılar, kazasız hayırlı yolculuklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul servis sürücüleri ile rehber personele sertifikaları takdim edildi.

Panele İl Emniyet Müdürü Sezayi ER, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, servis sürücüleri, rehber personel ile okul idarecileri katıldı.

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HASAN KÜÇÜK - 4 hafta önce
Mehmet bey çok teşekkür ediyorum Bayburt la ilgili haberler olsun istanbul'da bayburt 'la ilgili programlar olsun haberdar oluyoruz Allah razı olsun yolunuz açık olsun selâmlar
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Rustem tosun - 4 hafta önce
Sayin valim yeni yiliniz başarilar dolsun
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